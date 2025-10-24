Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

L’AICS soutient la jeunesse et la biodiversité dans trois régions clés du Sénégal


Rédigé le Vendredi 24 Octobre 2025 à 20:56 | Lu 59 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


L’Agence Italienne pour la Coopération au Développement (AICS) poursuit son engagement au Sénégal avec une série de projets ambitieux dans les régions de Dakar, Thiès et Saint-Louis, ciblant la jeunesse, les femmes et la préservation de l’environnement.


L’AICS soutient la jeunesse et la biodiversité dans trois régions clés du Sénégal

Créée pour piloter la politique italienne d’aide au développement, l’AICS déploie plusieurs programmes multisectoriels qui contribuent directement à la création d’emplois, à la formation professionnelle et au développement durable des territoires sénégalais.

 

À Thiès, le projet « Réseaux au travail – Parcours en commune pour les jeunes et les femmes », soutenu par la Région Piémont et cofinancé par l’AICS, a permis de former et d’accompagner des centaines de jeunes vers l’emploi et l’entrepreneuriat local.
Dans le cadre du programme PLASEPRI/PASPED, l’AICS a également octroyé des bourses de stage à plus de 1 200 jeunes issus des régions de Dakar, Thiès et Saint-Louis, favorisant leur insertion dans les entreprises locales.

 

À Joal et Somone, dans la région de Thiès, l’AICS soutient le projet « A.MAR Bleu », dédié à la préservation de la biodiversité côtière et au développement d’activités génératrices de revenus dans les secteurs de la pêche, du tourisme écologique et de l’artisanat.
À Saint-Louis, un autre programme, PAFISEM, appuie le secteur semencier et la sécurité alimentaire dans le delta du fleuve Sénégal, contribuant à renforcer la productivité agricole et la résilience des exploitations rurales.

 

L’AICS travaille étroitement avec plusieurs organisations de la société civile (OSC) à travers son appel « OSC Call ».
Des projets comme le « Support program for social enterprise and migrant initiative », mené dans les régions de Saint-Louis, Louga et Thiès, visent à développer l’entrepreneuriat social et à appuyer les initiatives des migrants de retour au pays.
 

Présente au Sénégal à travers son bureau régional basé à Dakar, l’AICS met en œuvre une approche de proximité axée sur la co-construction des projets avec les collectivités territoriales et les communautés bénéficiaires.
Son action s’inscrit pleinement dans la dynamique des Objectifs de Développement Durable (ODD), en soutenant les priorités du Plan Sénégal Émergent (PSE) à travers des programmes concrets sur le terrain.

“Notre objectif est d’accompagner le Sénégal dans un développement inclusif, durable et centré sur les jeunes et les femmes”, a souligné une représentante de l’AICS à Dakar.

 

L’AICS prévoit de renforcer sa présence dans d’autres régions du pays, notamment à Kaolack et Ziguinchor, avec de nouveaux partenariats dans les domaines de la formation technique, de l’agriculture durable et de la gouvernance locale.

Avec ces initiatives en cours à Dakar, Thiès et Saint-Louis, la coopération italienne confirme son rôle clé dans la consolidation d’un développement solidaire et équilibré entre les régions du Sénégal.






Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Actualité à Thiès

L’AICS soutient la jeunesse et la biodiversité dans trois régions clés du Sénégal

Lat Soukabé Fall - 24/10/2025 - 0 Commentaire
L’AICS soutient la jeunesse et la biodiversité dans trois régions clés du Sénégal
L’Agence Italienne pour la Coopération au Développement (AICS) poursuit son engagement au Sénégal avec une série de projets ambitieux dans les régions de Dakar, Thiès et Saint-Louis, ciblant la...

Thiès – Pose de la première pierre du mausolée de Thierno Djibril Wone à Sampathé : une cérémonie empreinte de ferveur, en présence du maire Babacar Diop

Lat Soukabé Fall - 20/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès – Pose de la première pierre du mausolée de Thierno Djibril Wone à Sampathé : une cérémonie empreinte de ferveur, en présence du maire Babacar Diop
Une forte émotion et une ferveur religieuse ont marqué la cérémonie de pose de la première pierre du mausolée de Thierno Djibril Wone, ce week-end, à Sampathé, dans la région de Thiès. L’événement a...

Actualités

Parcelles Assainies : arrestation d’un escroc impliqué dans un trafic de migrants vers l’Australie

- 24/10/2025 - 0 Commentaire
Parcelles Assainies : arrestation d’un escroc impliqué dans un trafic de migrants vers l’Australie
Un homme a été arrêté aux Parcelles Assainies pour escroquerie et trafic de migrants après avoir trompé plusieurs victimes avec de fausses promesses de voyage vers l’Australie.   Les éléments...

Touba : plusieurs zones du nord de la commune libérées des eaux pluviales

- 24/10/2025 - 0 Commentaire
Touba : plusieurs zones du nord de la commune libérées des eaux pluviales
L’ONAS annonce la libération de plusieurs sites inondés dans le nord de Touba, tandis que les opérations de pompage se poursuivent au sud pour acheminer les eaux vers un bassin naturel.   Les...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags