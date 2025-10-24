L’AICS soutient la jeunesse et la biodiversité dans trois régions clés du Sénégal

Créée pour piloter la politique italienne d’aide au développement, l’AICS déploie plusieurs programmes multisectoriels qui contribuent directement à la création d’emplois, à la formation professionnelle et au développement durable des territoires sénégalais.



À Thiès, le projet « Réseaux au travail – Parcours en commune pour les jeunes et les femmes », soutenu par la Région Piémont et cofinancé par l’AICS, a permis de former et d’accompagner des centaines de jeunes vers l’emploi et l’entrepreneuriat local.

Dans le cadre du programme PLASEPRI/PASPED, l’AICS a également octroyé des bourses de stage à plus de 1 200 jeunes issus des régions de Dakar, Thiès et Saint-Louis, favorisant leur insertion dans les entreprises locales.



À Joal et Somone, dans la région de Thiès, l’AICS soutient le projet « A.MAR Bleu », dédié à la préservation de la biodiversité côtière et au développement d’activités génératrices de revenus dans les secteurs de la pêche, du tourisme écologique et de l’artisanat.

À Saint-Louis, un autre programme, PAFISEM, appuie le secteur semencier et la sécurité alimentaire dans le delta du fleuve Sénégal, contribuant à renforcer la productivité agricole et la résilience des exploitations rurales.



L’AICS travaille étroitement avec plusieurs organisations de la société civile (OSC) à travers son appel « OSC Call ».

Des projets comme le « Support program for social enterprise and migrant initiative », mené dans les régions de Saint-Louis, Louga et Thiès, visent à développer l’entrepreneuriat social et à appuyer les initiatives des migrants de retour au pays.





Présente au Sénégal à travers son bureau régional basé à Dakar, l’AICS met en œuvre une approche de proximité axée sur la co-construction des projets avec les collectivités territoriales et les communautés bénéficiaires.

Son action s’inscrit pleinement dans la dynamique des Objectifs de Développement Durable (ODD), en soutenant les priorités du Plan Sénégal Émergent (PSE) à travers des programmes concrets sur le terrain.



“Notre objectif est d’accompagner le Sénégal dans un développement inclusif, durable et centré sur les jeunes et les femmes”, a souligné une représentante de l’AICS à Dakar.



L’AICS prévoit de renforcer sa présence dans d’autres régions du pays, notamment à Kaolack et Ziguinchor, avec de nouveaux partenariats dans les domaines de la formation technique, de l’agriculture durable et de la gouvernance locale.



Avec ces initiatives en cours à Dakar, Thiès et Saint-Louis, la coopération italienne confirme son rôle clé dans la consolidation d’un développement solidaire et équilibré entre les régions du Sénégal.

