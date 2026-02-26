Pikine : une sexagénaire arrêtée pour vols répétés

Selon L’Observateur, la suspecte profitait des matinées de Ramadan pour s’introduire dans les domiciles et emporter des rations alimentaires, des bonbonnes de gaz et divers ustensiles. Les habitants racontent que ses visites n’étaient pas isolées et qu’elle avait déjà été repérée à plusieurs reprises.





Plusieurs résidents, dont un imam et une domestique, ont déclaré avoir été victimes de ses passages. Certains évoquent même des disparitions de téléviseurs dans le quartier.



Face aux autorités, la sexagénaire a tenté de feindre l’oubli et la confusion, mais la manœuvre n’a pas été convaincante.





Déférée au parquet de Pikine pour vol et récidive, Nd. Ndiaye devra répondre de ses actes devant la justice. L’affaire souligne l’importance de la vigilance des habitants et du rôle des comités de surveillance de quartier pour prévenir de tels incidents.

