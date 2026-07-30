À son retour, H. Ba découvre avec stupeur que sa boutique est entièrement vide. Les deux hommes chargés de la garder restent introuvables. Déterminé à récupérer ses biens, le commerçant mène lui-même des investigations auprès de grossistes et de détaillants.





Ses recherches le conduisent finalement à Guédiawaye, où il retrouve une grande partie de son stock exposée dans une nouvelle boutique exploitée par Z. Diallo. Cette découverte permettra aux enquêteurs d'établir les responsabilités des deux mis en cause.





Devant le tribunal, Z. Diallo a d'abord contesté les accusations avant d'être confronté à ses déclarations faites lors de l'enquête menée par la brigade de gendarmerie de Keur Massar. Face aux preuves, il a reconnu avoir vidé le magasin et s'est engagé à indemniser la victime.





En plus de leur peine d'emprisonnement, les deux condamnés devront verser 7 millions de FCFA de dommages et intérêts à H. Ba, avec contrainte par corps au maximum, ainsi que restituer les marchandises encore récupérables.

