Menu
L'Actualité au Sénégal

Pikine : parti en voyage, il retrouve ses marchandises volées dans la boutique de son gardien


Rédigé le Vendredi 31 Juillet 2026 à 19:46 | Lu 31 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Selon les faits rapportés, le commerçant H. Ba, propriétaire d'une boutique de produits ménagers, s'apprêtait à quitter le Sénégal pour un voyage de deux mois. Avant son départ, il avait dressé un inventaire complet de son stock, évalué à près de 10 millions de FCFA, puis confié les clés de son magasin à Z. Diallo, présenté comme une personne de confiance par son proche O. Diallo.


Pikine : parti en voyage, il retrouve ses marchandises volées dans la boutique de son gardien

À son retour, H. Ba découvre avec stupeur que sa boutique est entièrement vide. Les deux hommes chargés de la garder restent introuvables. Déterminé à récupérer ses biens, le commerçant mène lui-même des investigations auprès de grossistes et de détaillants.
 

Ses recherches le conduisent finalement à Guédiawaye, où il retrouve une grande partie de son stock exposée dans une nouvelle boutique exploitée par Z. Diallo. Cette découverte permettra aux enquêteurs d'établir les responsabilités des deux mis en cause.
 

Devant le tribunal, Z. Diallo a d'abord contesté les accusations avant d'être confronté à ses déclarations faites lors de l'enquête menée par la brigade de gendarmerie de Keur Massar. Face aux preuves, il a reconnu avoir vidé le magasin et s'est engagé à indemniser la victime.
 

En plus de leur peine d'emprisonnement, les deux condamnés devront verser 7 millions de FCFA de dommages et intérêts à H. Ba, avec contrainte par corps au maximum, ainsi que restituer les marchandises encore récupérables.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags