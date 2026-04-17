Pikine : le tribunal envahi par des serpents après l’effondrement d’un mur, la panique s’installe

Selon plusieurs sources sur place, la brèche créée le 7 avril 2026 aurait ouvert un accès direct à des reptiles provenant des alentours du site. Depuis, plusieurs serpents ont été aperçus dans les zones périphériques du tribunal, notamment à proximité des couloirs et des salles d’audience, provoquant une vive panique.





Des témoins parlent de scènes de désordre, certains usagers ayant quitté précipitamment les lieux par mesure de sécurité. Le personnel, lui, tente de maintenir le fonctionnement minimal du service judiciaire tout en sécurisant les zones à risque.





Des agents de sécurité auraient déjà procédé à la neutralisation de certains reptiles, mais la répétition des apparitions continue d’alimenter l’inquiétude.





Au-delà de l’incident lui-même, cette situation met en lumière un problème plus large : la dégradation des infrastructures et le manque de sécurisation des bâtiments publics. Plusieurs voix s’élèvent désormais pour réclamer une intervention rapide des autorités afin de colmater la brèche et procéder à une désinfection complète du site.





En attendant, le climat reste tendu au sein du tribunal, où la vigilance est désormais renforcée face à une menace aussi inhabituelle qu’imprévisible.

