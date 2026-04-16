Thiès : l’Université Iba Der Thiam s’engage avec Pire pour rapprocher la recherche des populations

L’Université Iba Der Thiam de Thiès a signé ce jeudi matin une convention de partenariat avec la commune de Pire, dans le département de Tivaouane, avec l’ambition de mettre son expertise au service du développement local.

C’est l’information la plus fraîche enregistrée ce jeudi 16 avril 2026 au petit matin dans la région de Thiès. L’Université Iba Der Thiam (UIDT) et la commune de Pire ont officialisé un partenariat stratégique orienté vers les besoins concrets des populations.

Un partenariat tourné vers le terrain

À travers cette convention, les autorités universitaires entendent inscrire la recherche dans une dynamique pratique, directement liée aux réalités économiques locales. L’accent est notamment mis sur la production, la transformation et la commercialisation du manioc.

Le recteur Mamadou Babacar Ndiaye a évoqué la possibilité d’installer à Pire une antenne spécialisée dans les productions végétales, signe d’une volonté d’ancrer durablement l’université dans les territoires.

Un signal fort pour le département de Tivaouane

Située dans le département de Tivaouane, la commune de Pire apparaît ainsi comme un pôle stratégique pour expérimenter cette nouvelle approche, qui vise à rapprocher formation, recherche et développement local.

À travers ce partenariat, l’université ambitionne de jouer un rôle plus direct dans la résolution des défis économiques et agricoles, en mettant son expertise au service des collectivités.

Rédaction : Thiesinfo | 16 avril 2026