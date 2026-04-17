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Falsification de notes à l’UCAD : un système frauduleux démantelé, 2 ans ferme pour le principal accusé


Rédigé le Samedi 18 Avril 2026 à 20:03 | Lu 70 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Le tribunal de Dakar a rendu une décision ferme dans une affaire de corruption et de falsification de notes ayant secoué le milieu universitaire.


Falsification de notes à l’UCAD : un système frauduleux démantelé, 2 ans ferme pour le principal accusé

Doudou Faye, agent chargé de la gestion des bases de données à la Faculté des lettres et sciences humaines, a été reconnu coupable d’avoir modifié des notes d’étudiants en échange d’argent ou de faveurs personnelles.
 

L’enquête a révélé un système organisé où les résultats académiques étaient manipulés directement dans les bases informatiques, permettant à certains étudiants de valider des semestres sans mériter leurs notes.
 

Un étudiant impliqué dans le système a également été reconnu complice.
 

Le tribunal a condamné Doudou Faye à 2 ans de prison ferme et 1 million de francs CFA d’amende. Son complice écope d’un an ferme et 500 000 francs CFA.
 

Cette affaire a profondément ébranlé l’Université Cheikh Anta Diop, relançant le débat sur la sécurité des systèmes numériques académiques.



Lat Soukabé Fall

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