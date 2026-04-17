Yeumbeul : des trafiquants lâchent des pitbulls sur la police en pleine intervention

L’intervention s’est déroulée lors d’une descente ciblée dans un domicile identifié par les services de sécurité comme un point actif de vente et de stockage de drogue. Les éléments de la police, déjà en position autour du bâtiment, attendaient le bon moment pour procéder à l’interpellation.



Dès l’entrée des forces de l’ordre dans la concession, la situation dégénère. Les occupants des lieux, visiblement informés de la présence policière, déclenchent une riposte inattendue.





Plusieurs chiens de race pitbull sont alors libérés dans la cour, fonçant directement vers les agents. L’objectif, selon les premiers éléments de l’enquête, était de créer une diversion et de repousser l’intervention policière.





La scène provoque un mouvement de recul des forces de sécurité, confrontées à un danger immédiat et imprévisible.



Face à la menace directe, les agents sont contraints de réagir rapidement pour éviter toute blessure grave. Les chiens particulièrement agressifs représentent un risque réel pour les policiers.





Dans ce contexte tendu, les forces de l’ordre utilisent leurs moyens de défense pour neutraliser la menace animale. Quatre chiens sont abattus au cours de l’intervention, permettant de reprendre le contrôle de la situation.





Aucun agent n’a été blessé, mais plusieurs ont frôlé des attaques directes, selon des sources sécuritaires.



Une fois la zone sécurisée, les policiers procèdent à une fouille complète du domicile. Les résultats confirment les soupçons initiaux.





Plusieurs types de stupéfiants sont découverts, notamment :



du chanvre indien conditionné en portions,

du crack prêt à la distribution,

et du kush, une substance particulièrement recherchée dans certains réseaux.



À cela s’ajoutent divers objets et matériels liés à des activités suspectes, renforçant l’hypothèse d’un réseau organisé.



Quatre individus présents sur les lieux sont interpellés et placés en garde à vue. Leur rôle exact dans l’organisation reste à déterminer, mais les premiers éléments laissent penser à une implication directe dans la gestion du point de vente.





Une enquête approfondie a été ouverte afin d’identifier les éventuels complices et les ramifications du réseau dans la zone.

