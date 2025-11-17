Classement FIFA : le Sénégal recule d’une place mais reste deuxième en Afrique





Le dernier classement mondial masculin publié par la FIFA indique que le Sénégal descend de la 18ᵉ à la 19ᵉ position, tout en maintenant son statut de deuxième nation africaine. Cette évolution fait suite à la rencontre amicale perdue face au Brésil (0-2) durant la fenêtre internationale de novembre, malgré un large succès contre le Kenya (8-0) quelques jours plus tard.



La sélection sénégalaise totalise désormais 1648,07 points, soit une légère baisse de 2,54 points par rapport au mois précédent.



Sur le continent, le Maroc retrouve la 11ᵉ place mondiale, reprenant la tête du classement africain. L’Égypte, classée 34ᵉ, reste troisième en Afrique malgré un léger recul. L’Algérie conserve sa 35ᵉ position mondiale et sa quatrième place africaine. La Tunisie dépasse la Côte d’Ivoire et s’installe à la sixième place continentale.



Le Nigeria, bien que non qualifié pour les barrages du Mondial 2026, progresse dans le tableau général et occupe désormais la 38ᵉ place, contre la 41ᵉ précédemment.



Au niveau mondial, l’Espagne reste en tête, une position qu’elle occupe depuis août 2025, portée par une série de 26 matchs sans échec et sa qualification pour la Coupe du monde 2026 prévue aux États-Unis, au Mexique et au Canada du 11 juin au 19 juillet. L’Argentine conserve la deuxième place, suivie de la France. L’Angleterre demeure quatrième. La Croatie, quant à elle, remonte dans le top 10 en occupant la 10ᵉ position.



Parmi les plus fortes progressions, Malte gagne cinq rangs et atteint la 161ᵉ place. Les Philippines (136ᵉ) et le Turkménistan (137ᵉ) avancent également de cinq positions. La République d’Irlande enregistre la meilleure progression en nombre de points, grâce à sa qualification pour les barrages européens.



En revanche, le Salvador connaît le recul le plus important et se retrouve à la 100ᵉ place mondiale.

