Levée d’immunité parlementaire : l’Assemblée nationale autorise les poursuites contre le député Farba Ngom





Ce lundi 16 février 2026, les députés sénégalais ont massivement approuvé la levée de l’immunité parlementaire du député Farba Ngom. Le vote a recueilli 108 voix en faveur, 21 voix contre et aucune abstention, sur un total de 129 votants (sur 165 députés que compte l’Assemblée).



Cette mesure intervient à la suite d’une demande formelle déposée par le ministère de la Justice. Elle vise à permettre la poursuite de la procédure judiciaire engagée contre le parlementaire.



Les faits reprochés concernent l’introduction présumée de deux téléphones portables dans la cellule où Farba Ngom était déjà détenu au moment des événements.



Les investigations judiciaires peuvent désormais se poursuivre sans entrave liée à l’immunité parlementaire du député.

