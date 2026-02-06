Menu
L'Actualité au Sénégal

Levée d’immunité parlementaire : l’Assemblée nationale autorise les poursuites contre le député Farba Ngom


Rédigé le Lundi 16 Février 2026 à 19:56 | Lu 60 fois Rédigé par


Ce 16 février 2026, l’Assemblée nationale du Sénégal a levé l’immunité de Farba Ngom par 108 voix pour, 21 contre et 0 abstention. La décision répond à une demande du ministère de la Justice liée à l’introduction présumée de téléphones dans sa cellule. (157 caractères)


Levée d’immunité parlementaire : l’Assemblée nationale autorise les poursuites contre le député Farba Ngom

 

Ce lundi 16 février 2026, les députés sénégalais ont massivement approuvé la levée de l’immunité parlementaire du député Farba Ngom. Le vote a recueilli 108 voix en faveur, 21 voix contre et aucune abstention, sur un total de 129 votants (sur 165 députés que compte l’Assemblée).

Cette mesure intervient à la suite d’une demande formelle déposée par le ministère de la Justice. Elle vise à permettre la poursuite de la procédure judiciaire engagée contre le parlementaire.

Les faits reprochés concernent l’introduction présumée de deux téléphones portables dans la cellule où Farba Ngom était déjà détenu au moment des événements.

Les investigations judiciaires peuvent désormais se poursuivre sans entrave liée à l’immunité parlementaire du député.




Nouveau commentaire :

Actualité à Thiès

3ᵉ édition du 11 D’OR à Thiès : 11 personnalités influentes célébrées

Lat Soukabé Fall - 16/02/2026 - 0 Commentaire
La ville de Thiès a vibré au rythme de l’excellence lors de la 3ᵉ édition du 11 D’OR. La cérémonie, qui s’est tenue le 13 février, a mis à l’honneur 11 personnalités thiessoises ayant marqué l’année...

Thiès : L’ANAES sensibilise les élèves sur la traversée de la route

Lat Soukabé Fall - 16/02/2026 - 0 Commentaire
À Thiès, l’Agence nationale de la sécurité routière (ANAES) a mené une campagne de sensibilisation dédiée aux élèves sur les dangers liés à la traversée de la route. L’activité s’est déroulée dans...

Actualités

Gendarmerie de Keur Massar : quatre interpellations pour transmission volontaire du VIH et autres infractions

- 16/02/2026 - 0 Commentaire
Gendarmerie de Keur Massar : quatre interpellations pour transmission volontaire du VIH et autres infractions
La Brigade de Recherches de Keur Massar a extrait un détenu de Rebeuss le 14 février 2026 et interpellé trois autres suspects pour transmission volontaire du VIH, mise en danger d'autrui, association...

Levée d’immunité parlementaire : l’Assemblée nationale autorise les poursuites contre le député Farba Ngom

- 16/02/2026 - 0 Commentaire
Levée d’immunité parlementaire : l’Assemblée nationale autorise les poursuites contre le député Farba Ngom
Ce 16 février 2026, l’Assemblée nationale du Sénégal a levé l’immunité de Farba Ngom par 108 voix pour, 21 contre et 0 abstention. La décision répond à une demande du ministère de la Justice liée à...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags