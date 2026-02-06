Menu
Gendarmerie de Keur Massar : quatre interpellations pour transmission volontaire du VIH et autres infractions


Rédigé le Lundi 16 Février 2026 à 20:26 | Lu 70 fois Rédigé par


La Brigade de Recherches de Keur Massar a extrait un détenu de Rebeuss le 14 février 2026 et interpellé trois autres suspects pour transmission volontaire du VIH, mise en danger d'autrui, association de malfaiteurs et blanchiment. Les enquêtes se poursuivent. (148 caractères)


Gendarmerie de Keur Massar : quatre interpellations pour transmission volontaire du VIH et autres infractions

 

Les enquêteurs de la Brigade de Recherches de Keur Massar ont procédé, le samedi 14 février 2026, à l’extraction temporaire d’un détenu incarcéré à la Maison d’Arrêt et de Correction de Rebeuss. Cette mesure s’inscrit dans le cadre d’instructions judiciaires destinées à approfondir les investigations sur son implication dans des faits graves.

Les éléments recueillis au cours de l’enquête ont permis de confirmer, grâce à des preuves solides, la participation de cet individu aux actes qui lui sont reprochés. Lors de son audition, il a admis avoir eu, depuis 2021, des relations sexuelles non protégées avec de multiples partenaires. Une réquisition médicale adressée au médecin-chef du Centre de santé de Keur Massar a ensuite établi sa séropositivité au VIH.

Poursuivant leurs investigations, les gendarmes ont placé en garde à vue trois autres personnes. Ces dernières font face à des poursuites pour association de malfaiteurs, transmission volontaire du VIH/Sida, mise en danger de la vie d’autrui, blanchiment de capitaux ainsi que complicité dans l’offre ou la cession de produits stupéfiants.

Les mis en cause ont déclaré être porteurs du VIH et ont reconnu avoir eu des rapports sexuels non protégés avec plusieurs partenaires.

Les opérations se poursuivent activement afin d’identifier d’autres personnes potentiellement impliquées et de mesurer l’ampleur réelle des faits reprochés.




