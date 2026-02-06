Menu
L'Actualité au Sénégal

Kalidou Koulibaly prolonge avec Al Hilal jusqu’en 2027


Rédigé le Vendredi 13 Février 2026 à 09:47 | Lu 26 fois Rédigé par


Le défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly a signé une prolongation d’un an avec Al Hilal. Le capitaine des Lions est désormais lié au club saoudien jusqu’en 2027.


Kalidou Koulibaly prolonge avec Al Hilal jusqu’en 2027

 

Le club saoudien Al Hilal a officialisé jeudi la prolongation de contrat de Kalidou Koulibaly. Le capitaine de la sélection sénégalaise est désormais engagé jusqu’en 2027, soit une année supplémentaire par rapport à l’échéance initiale prévue à la fin de la saison en cours.

Arrivé en 2023 en provenance de Chelsea, le défenseur central s’est rapidement illustré sous ses nouvelles couleurs. Depuis son installation en Arabie saoudite, il a remporté cinq trophées : deux Supercoupes d’Arabie saoudite (2023-2024 et 2024-2025), le championnat national (Saudi Pro League) lors de la saison 2023-2024, la King’s Cup en 2024 ainsi que la Riyadh Season Cup.

Sur la scène internationale, le joueur a également atteint les quarts de finale de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025 avec Al Hilal.

En sélection, Kalidou Koulibaly a ajouté en janvier un deuxième sacre continental à son palmarès en remportant la Coupe d’Afrique des Nations avec les Lions au Maroc.




Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags