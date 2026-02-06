Kalidou Koulibaly prolonge avec Al Hilal jusqu’en 2027





Le club saoudien Al Hilal a officialisé jeudi la prolongation de contrat de Kalidou Koulibaly. Le capitaine de la sélection sénégalaise est désormais engagé jusqu’en 2027, soit une année supplémentaire par rapport à l’échéance initiale prévue à la fin de la saison en cours.



Arrivé en 2023 en provenance de Chelsea, le défenseur central s’est rapidement illustré sous ses nouvelles couleurs. Depuis son installation en Arabie saoudite, il a remporté cinq trophées : deux Supercoupes d’Arabie saoudite (2023-2024 et 2024-2025), le championnat national (Saudi Pro League) lors de la saison 2023-2024, la King’s Cup en 2024 ainsi que la Riyadh Season Cup.



Sur la scène internationale, le joueur a également atteint les quarts de finale de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025 avec Al Hilal.



En sélection, Kalidou Koulibaly a ajouté en janvier un deuxième sacre continental à son palmarès en remportant la Coupe d’Afrique des Nations avec les Lions au Maroc.

