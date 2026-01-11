Menu
Ziguinchor : destruction de produits illicites et de marchandises non conformes par la douane du Sud


Rédigé le Mercredi 21 Janvier 2026 à 22:07


À Ziguinchor, la direction régionale des douanes du Sud a procédé à la destruction de plusieurs tonnes de produits illicites et de marchandises non conformes, dans le cadre de la sécurisation de l’espace régional.


La direction régionale des douanes du Sud a procédé, ce mercredi à Mamatoro, dans le département de Ziguinchor, à la destruction par incinération d’importantes quantités de produits illicites, de billets noirs et de médicaments non conformes. Cette opération s’inscrit dans le cadre des actions menées contre les réseaux transnationaux organisés, a constaté l’APS.

Selon le directeur régional des douanes du Sud, le colonel Cheikh Diouf, les produits détruits comprennent environ cinq tonnes de chanvre indien, estimées à près de 500 millions de francs CFA, des billets noirs représentant une contre-valeur de plus de cinq milliards de francs CFA, ainsi que des médicaments falsifiés évalués à neuf millions de francs CFA.

Le colonel Diouf a précisé que l’ensemble de ces saisies a été réalisé au cours de l’année 2025, grâce à une collaboration renforcée entre les forces de défense et de sécurité. Cette synergie a notamment impliqué les services des douanes, la gendarmerie, l’Armée, la police ainsi que les agents des eaux et forêts.

Il a souligné que ces opérations traduisent la vigilance constante et la coopération étroite entre les différents corps engagés dans la sécurisation de la zone sud du pays. À ce titre, il a également révélé la saisie de 386,5 kilogrammes de cocaïne dans la région de Ziguinchor, pour une valeur estimée à 30,8 milliards de francs CFA.

Cette quantité, a-t-il indiqué, est actuellement placée sous scellés au niveau du parquet, dans le respect des procédures en vigueur.

Présent à la cérémonie, l’adjoint au gouverneur de la région de Ziguinchor, Alsény Bangoura, a salué les résultats obtenus, mettant en avant la vigilance et le professionnalisme des forces de défense et de sécurité.

Les autorités régionales ont, par ailleurs, appelé les populations à renforcer leur collaboration avec les forces de sécurité, notamment en signalant toute activité suspecte, afin d’éviter que les régions du Sud ne deviennent des zones d’accueil pour des activités illicites.

Cette opération d’incinération s’est tenue en prélude à la Journée internationale de la Douane, prévue le 26 janvier prochain, et célébrée cette année sous le thème : « Une douane qui protège la société par sa vigilance et son engagement ».




