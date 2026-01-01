Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Pas de crise chez les Lions : la FSF met fin aux spéculations


Rédigé le Vendredi 2 Janvier 2026 à 22:36 | Lu 27 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Face aux rumeurs persistantes dans certains médias, laissant entendre une prétendue tension entre la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) et le sélectionneur national, l’instance a tenu à réagir avec fermeté.


Pas de crise chez les Lions : la FSF met fin aux spéculations

Dans un communiqué publié le 1er janvier, la FSF dénonce ces « allégations dénuées de tout fondement », affirmant que leur diffusion semble uniquement viser à « déstabiliser la dynamique positive » de l’équipe nationale en pleine compétition.

La Fédération a tenu à rappeler que, au-delà des relations professionnelles, son président entretient des « liens cordiaux et fraternels » avec le sélectionneur et l’ensemble de l’encadrement technique. Elle souligne que la délégation sénégalaise travaille quotidiennement sous l’autorité du président de la FSF, « dans le respect mutuel et avec une vision commune : mettre l’équipe dans les meilleures conditions de performance ».

Pour la FSF, « l’heure n’est ni à la polémique stérile ni à la division ». L’instance appelle au contraire à « la mobilisation générale et à l’union sacrée de tout le peuple sénégalais autour de son équipe nationale et de son encadrement technique ».

En conclusion, la Fédération invite les supporters et les acteurs du football à concentrer toutes les énergies vers un seul objectif : « accompagner nos Lions vers la victoire finale et le triomphe au soir du 18 janvier ».



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :


Dans la même rubrique :
< >

Vendredi 2 Janvier 2026 - 23:41 CAN 2025 : le calendrier et les grands rendez-vous de la phase finale

Mercredi 31 Décembre 2025 - 20:26 CAN 2025 : le Sénégal affrontera le Soudan en huitième de finale

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags