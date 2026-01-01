Pas de crise chez les Lions : la FSF met fin aux spéculations

Dans un communiqué publié le 1er janvier, la FSF dénonce ces « allégations dénuées de tout fondement », affirmant que leur diffusion semble uniquement viser à « déstabiliser la dynamique positive » de l’équipe nationale en pleine compétition.



La Fédération a tenu à rappeler que, au-delà des relations professionnelles, son président entretient des « liens cordiaux et fraternels » avec le sélectionneur et l’ensemble de l’encadrement technique. Elle souligne que la délégation sénégalaise travaille quotidiennement sous l’autorité du président de la FSF, « dans le respect mutuel et avec une vision commune : mettre l’équipe dans les meilleures conditions de performance ».



Pour la FSF, « l’heure n’est ni à la polémique stérile ni à la division ». L’instance appelle au contraire à « la mobilisation générale et à l’union sacrée de tout le peuple sénégalais autour de son équipe nationale et de son encadrement technique ».



En conclusion, la Fédération invite les supporters et les acteurs du football à concentrer toutes les énergies vers un seul objectif : « accompagner nos Lions vers la victoire finale et le triomphe au soir du 18 janvier ».

