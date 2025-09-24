Paris : Il grimpe jusqu’au 2e étage de la tour Eiffel en VTT et bat un record du monde vieux de 23 ans

Un record du monde franco-français. Jeudi dernier, Aurélien Fontenoy a réussi l’exploit de grimper jusqu’au deuxième étage de la tour Eiffel, en plein Paris, à VTT et en un temps inédit. Le vététiste originaire de Grenoble (Isère) a ainsi battu le précédent record, rapporte Le Dauphiné.



Le sportif de 35 ans a démarré à l’aube sur son vélo dénué de selle, typique du VTT trial. Cette pratique peu connue consiste à passer divers obstacles sans jamais mettre le pied à terre. En seulement 12 minutes et 30 secondes, le triple vice-champion du monde a atteint le deuxième étage, battant le record établi par Hugues Richard en 2002 de près de 7 minutes.



Faire connaître le VTT trial à travers le monde

Pour se lancer dans ce défi de taille, Aurélien Fontenoy s’est entraîné de manière intensive pendant trois mois. Et pour cause : dans les escaliers de la tour Eiffel, pas question de pédaler. Toute l’ascension s’est faite par petits sauts en équilibre sur le vélo, comme on le voit sur les images relayées sur les réseaux sociaux et visionnées des centaines de milliers de fois, relaie Actu Paris.



Pour le sportif au million d’abonnés sur YouTube et TikTok, ce genre d’exploit est surtout l’occasion de faire connaître son sport. « Quand vous pratiquez un petit sport comme le VTT trial, c’est très dur d’en vivre juste avec les compétitions », a-t-il confié à CNN Sports. « On doit donc imaginer des solutions pour trouver de l’argent et des sponsors. »



Aurélien Fontenoy n’en est pas à son premier défi du genre. Au début de l’été, il a grimpé à VTT la TV Tower de Tallinn (Estonie) et compte s’attaquer ensuite à de nombreux autres monuments à travers le monde. Son but : Burj Khalifa, aux Émirats arabes unis, la plus haute tour du monde avec ses 828 mètres.