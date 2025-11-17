Saly: Atelier de renforcement des capacités des élus locaux de la commune de Keur Moussa

Dès son installation, l’équipe municipale dirigée par Momar Ciss avait défini une stratégie visant à placer la performance, la transparence et le culte du résultat au cœur des politiques publiques locales. Cette vision repose sur plusieurs axes majeurs : un conseil municipal mobilisé et engagé ; une administration performante ; une planification réaliste et cohérente avec les ressources disponibles ; une gestion efficiente des ressources financières ; un renforcement de l’assiette fiscale et foncière ; un partenariat solide avec l’État, les services déconcentrés, les acteurs non étatiques et les collectivités étrangères ; une communication institutionnelle inclusive ; un système de suivi-évaluation interne et externe. Cet atelier vient ainsi renforcer cette stratégie globale, dans un contexte national marqué par les réformes territoriales et la montée en puissance des collectivités dans l’aménagement et le développement économique. Un contexte exigeant pour les collectivités locales Avec l’Acte 3 de la décentralisation et les nouveaux pôles territoires annoncés, les communes sont appelées à jouer un rôle moteur dans la transformation du territoire. Pour Keur Moussa, en pleine expansion et objet de fortes convoitises du fait de sa position géographique stratégique, l’enjeu est d’anticiper afin d’éviter une urbanisation non maîtrisée et une pression foncière mal gérée. L’un des défis majeurs demeure la mobilisation des ressources financières et la bonne gestion du patrimoine foncier, indispensables pour concrétiser les projets structurants envisagés. « Les territoires, comme les entreprises, doivent se moderniser et se réinventer. Mais cela nécessite des financements stables et une bonne gouvernance », a rappelé le maire Momar Ciss à l’ouverture des travaux. Objectifs de l’atelier : professionnaliser l’action publique locale L’atelier visait globalement à renforcer les capacités des élus locaux afin d’améliorer la qualité des politiques publiques locales. Plus spécifiquement, il s'agissait de permettre aux participants de : mieux maîtriser l’organisation et le fonctionnement des collectivités territoriales ; comprendre le budget communal, ses principes et les étapes de son élaboration ; s’approprier les règles de gestion foncière pour en faire un levier de développement ; connaître les procédures de passation des marchés publics dans une perspective de transparence. Des résultats attendus pour transformer la gestion municipale À l’issue de la formation, les élus et techniciens communaux devraient être mieux armés pour : identifier et mobiliser efficacement les différentes ressources dont dispose la commune ; produire et gérer un budget conforme aux normes et besoins locaux ; maîtriser les textes relatifs au foncier et utiliser les opportunités offertes par la loi ; assurer une gouvernance participative impliquant les acteurs socio-professionnels ; améliorer la transparence et la rationalisation des dépenses publiques. Une étape décisive pour la commune de Keur Moussa Cet atelier marque une nouvelle étape dans le processus de modernisation de la gouvernance locale à Keur Moussa. Le maire Momar Ciss a réaffirmé son engagement à poursuivre ces initiatives pour doter la commune d’institutions solides et d’équipes compétentes, capables de porter des projets structurants au bénéfice des populations. Avec ce renforcement des capacités, Keur Moussa entend désormais aborder les défis de développement avec plus de maîtrise, d’anticipation et de professionnalisme.
|
Réforme hospitalière : Dr Fatou Mbaye Sylla explique les enjeux de la nouvelle réorganisation après 26 ans d'attente 17/11/2025 Deux Hommes de Valeur se Rencontrent à Thiès : Abdoulaye Dièye et Habib Vitin scellent une vision commune pour la Ville 16/11/2025 Situation politico-économique : Habib Vitin plaide pour une concertation nationale et met en garde contre les querelles au sommet de l'État 14/11/2025 Thiès-Ville : Réunion de rentrée 2025-2026 sous le signe de la performance 27/10/2025 Réussir ensemble avec Habib Vitin 24/10/2025
Saly: Atelier de renforcement des capacités des élus locaux de la commune de Keur Moussa
Rédigé le Samedi 22 Novembre 2025 à 18:30 | Lu 67 fois Rédigé par Hanne Abou
La commune de Keur Moussa a abrité Cette semaine un atelier de formation de quatre jours destiné aux élus et acteurs territoriaux, sous la présidence effective du maire Momar Ciss, à Saly
Cette rencontre s'inscrit dans la dynamique engagée par l'équipe municipale, qui ambitionne de faire de Keur Moussa une référence nationale en matière de gouvernance locale et de décentralisation.
Hanne Abou - 22/11/2025 - 0 Commentaire
État civil : près de 400 centres désormais numérisés au Sénégal, annonce l’Anec à Kaguitte
Rédaction - 22/11/2025 - 0 Commentaire
