Parcelles Assainies : un joueur compulsif détourne 7 millions via mobile money





Le commissariat d’arrondissement des Parcelles Assainies U15 a procédé, le 13 septembre 2025, à l’arrestation d’un individu accusé de vol nocturne avec effraction et de détournement de fonds via mobile money.



L’affaire a débuté le 3 septembre lorsqu’un commerçant de Cambérène 1 a découvert le cambriolage de son magasin. Le voleur avait emporté un téléphone Samsung servant aux transactions financières de la victime. Quelques jours plus tard, le commerçant a signalé un nouveau préjudice : grâce à l’appareil dérobé, le suspect avait accédé à son compte WAVE, relié à sa banque, et effectué des retraits frauduleux d’un montant total de 7 millions FCFA.



Les enquêteurs ont alors retracé les opérations. Les réquisitions auprès de la société de mobile money ont permis d’identifier les points de retrait. Les caméras de surveillance ont ensuite confirmé l’identité du mis en cause. Sa traque a pris fin après qu’un dépôt effectué à Ouest Foire a révélé son numéro personnel.



Placée en garde à vue, la personne interpellée a reconnu les faits. Il a avoué avoir forcé l’entrée du magasin et utilisé les fonds volés pour jouer sur XBET, affirmant souffrir d’une addiction depuis qu’il avait gagné 239 millions FCFA en 2023, avant de tout perdre dans les paris. Pour dissimuler ses retraits, il enregistrait de nouveaux numéros de téléphone avec des pièces d’identité trouvées. Les vérifications sur son portable ont confirmé ses aveux.



L’enquête se poursuit afin de déterminer si d’autres complicités ou ramifications existent.





