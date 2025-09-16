Saraya : deux sites d’orpaillage clandestins démantelés à Kolia





La brigade territoriale de la gendarmerie de Saraya, appuyée par les Groupes d’action rapides de surveillance et d’intervention (GARSI), a procédé au démantèlement de deux sites d’orpaillage clandestins à Kolia, un village de la commune de Bembou, a appris l’APS de source sécuritaire.



Lors de cette opération, les Forces de défense et de sécurité (FDS) ont saisi une quantité importante de matériel, comprenant 18 tricycles, un véhicule de type Piki Paka, 6 panneaux solaires, 18 marteaux piqueurs, 40 groupes électrogènes et 16 motocyclettes.



Cette intervention s’inscrit dans la série d’actions menées dans la région de Kédougou pour faire respecter le décret interdisant toute activité minière dans un rayon de 500 mètres autour de la Falémé. Depuis le 13 septembre 2024, l’armée, la gendarmerie et la Direction des parcs nationaux mènent conjointement l’opération “Nawétane”, initiée par la zone militaire n°4, afin de protéger les populations et de sécuriser cette zone frontalière.



En août dernier, le ministre des Forces armées, le général Birame Diop, avait inauguré à Saraya un poste de commandement, une brigade de recherche routière et une infirmerie. De nouvelles unités de la Légion de gendarmerie de Kédougou ont également été mises en place, dans une logique de renforcement de la sécurité et du contrôle de l’espace par la gendarmerie nationale.



aps

