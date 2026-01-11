Parade des Lions : le ministère de l’Éducation nationale dément un faux communiqué et précise les zones concernées par la suspension des cours





Le ministère de l’Éducation nationale a tenu à apporter des éclaircissements à l’endroit de la communauté éducative et du public, après la diffusion sur les réseaux sociaux d’un communiqué qu’il qualifie de non authentique.



Dans une communication officielle rendue publique ce dimanche, le département ministériel dément formellement le document en circulation et appelle chacun à faire preuve de vigilance face aux informations provenant de sources non officielles.



Toutefois, dans le cadre des mesures de sécurité liées à l’organisation de la parade célébrant les Lions champions d’Afrique, le ministère annonce que les cours seront suspendus le mardi 20 janvier 2026 dans les écoles et établissements relevant des Académies de Dakar, Pikine-Guédiawaye et Rufisque.



Le ministère précise en revanche que les enseignements se poursuivront normalement dans toutes les autres Académies du pays, conformément au calendrier scolaire en vigueur.



Enfin, le ministère de l’Éducation nationale invite les élèves, les parents et l’ensemble des acteurs du système éducatif à s’informer exclusivement à travers les canaux officiels, tout en réaffirmant sa volonté de garantir à la fois la sécurité et la continuité du service public de l’éducation.

