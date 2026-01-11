Pape Thiaw : « La finale est là, il faut maintenant aller la gagner »





Au lendemain de la qualification du Sénégal pour la finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025, le sélectionneur national Pape Thiaw a lancé un message clair à ses joueurs : l’objectif désormais est de remporter le trophée. S’exprimant mercredi à Tanger en conférence de presse, le technicien sénégalais a appelé son groupe à conclure le travail entamé.



Pape Thiaw a d’abord tenu à rendre hommage à l’adversaire égyptien, qu’il considère comme l’une des références du football africain. Il a également adressé ses remerciements aux supporters, aux médias et à l’ensemble du peuple sénégalais, avant de rappeler l’essentiel : « Nous avons atteint la finale, maintenant il faut aller la gagner ».



Le sélectionneur s’est longuement félicité de la prestation de ses joueurs, qu’il a chaleureusement congratulés pour leur discipline et leur adhésion au projet de jeu. Il a salué leur respect des principes tactiques mis en place, tout en adressant une mention particulière à Sadio Mané, auteur du but décisif qui a permis de faire la différence.



Dans son analyse du match, Pape Thiaw a estimé que le Sénégal avait pris le dessus sur ce qu’il considère comme la meilleure équipe du continent. Face à une sélection égyptienne réputée pour sa solidité défensive et la dangerosité de ses attaquants, Mohamed Salah et Omar Marmoush, les Lions ont su trouver le juste équilibre entre maîtrise et prudence.



Le technicien sénégalais a expliqué que son équipe avait volontairement cherché à déséquilibrer la défense adverse, notamment en étirant le jeu et en exploitant la profondeur et les couloirs. Une stratégie qui a fini par payer avec l’ouverture du score signée Mané.



Malgré la satisfaction liée à la qualification, Pape Thiaw estime que des ajustements restent nécessaires. Il a reconnu que, même si les statistiques de possession et les occasions étaient en faveur du Sénégal, certaines phases du jeu méritent d’être améliorées. Il a toutefois retenu plusieurs aspects positifs à conserver en vue de la finale.



Interrogé sur la sortie prématurée de Kalidou Koulibaly, remplacé par Mamadou Sarr, le sélectionneur a expliqué ce choix par la recherche de sérénité. Il a souligné les qualités du jeune défenseur, malgré son âge, estimant que son calme était précieux dans un match de cette intensité. Le capitaine des Lions, contraint de quitter le terrain à la 21e minute, manquera la finale en raison d’une blessure et d’un cumul de cartons.



À ce sujet, Pape Thiaw a tenu à rassurer. Il a rappelé que l’effectif compte 28 joueurs capables de répondre présents. Même s’il aurait souhaité disputer la finale avec son capitaine, l’essentiel, selon lui, reste la victoire collective. Il espère que l’équipe saura rendre fier Kalidou Koulibaly lors de la finale prévue le 18 janvier.



Enfin, le sélectionneur a salué l’apport décisif des supporters sénégalais. Face à une équipe expérimentée comme l’Égypte, leur soutien a été, selon lui, un facteur clé dans la conquête de la qualification. Il les a invités à continuer de pousser les Lions jusqu’au bout.



Le Sénégal disputera ainsi sa quatrième finale de Coupe d’Afrique des nations. Les Lions de la Téranga affronteront le Maroc, dimanche à 19h GMT, à Rabat.

