Pape Thiaw​ : « Rien n’est encore joué » malgré la tête du Sénégal dans les éliminatoires





Le sélectionneur national, Pape Bouna Thiaw, a rappelé avec fermeté que la qualification pour la Coupe du monde 2026 n’est pas encore assurée, même si le Sénégal occupe actuellement la première place de son groupe. « Nous sommes une équipe respectée et respectable. J’en suis très fier. Mais je le répète, rien n’est encore joué. Alors, restons concentrés sur l’objectif ultime : la qualification », a-t-il déclaré lors d’un entretien avec des journalistes sénégalais.



Les deux dernières rencontres des Lions dans ces éliminatoires sont programmées le 10 octobre à Djouba contre le Soudan du Sud, puis le 14 octobre à Dakar face à la Mauritanie. Ces rendez-vous sont, selon lui, des étapes à prendre « match par match ».



Le technicien rappelle que son équipe a fait un pas important vers la qualification après sa victoire renversante (3-2) contre la République démocratique du Congo, le 9 septembre à Kinshasa. Ce succès a porté le Sénégal en tête du groupe B, avec 18 points, soit deux de plus que la RD Congo.



Pape Thiaw dénonce l’idée selon laquelle le billet pour le Mondial serait déjà validé, imputant ce genre de discours aux médias et aux consultants. « Mon staff et moi sommes animés par l’envie de gagner le maximum de matchs possibles. Le Sénégal a un standing en Afrique et au niveau mondial à défendre », a-t-il ajouté.



Le sélectionneur a aussi expliqué le choix de Juba comme centre de préparation pour le déplacement au Soudan du Sud : il s’agit d’« une stratégie devant permettre de mettre tous les atouts » de leur côté, en offrant du temps pour l’acclimatation et l’adaptation aux conditions locales.



« Comme je l’avais déjà dit, je prends tous les matchs comme des finales », a insisté Pape Thiaw, rappelant son exigence du « step by step » et affirmant que rien ne sera laissé au hasard dans la quête d’un ticket pour la Coupe du monde organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

