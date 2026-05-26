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Ousmane Sonko élu président de l’Assemblée nationale


Rédigé le Mardi 26 Mai 2026 à 11:06 | Lu 54 fois Rédigé par


L’ancien Premier ministre Ousmane Sonko a été élu président de l’Assemblée nationale avec 132 voix exprimées lors d’une séance marquée par l’absence de l’opposition.


Ousmane Sonko élu président de l’Assemblée nationale

 

L’ancien chef du gouvernement, Ousmane Sonko, a été élu mardi à la tête de l’Assemblée nationale après avoir récupéré son mandat de député.
Le nouveau président de l’institution parlementaire a obtenu 132 voix sur les 133 suffrages exprimés, avec une abstention et aucun vote contre. Les députés de l’opposition n’ont pas pris part au scrutin, contestant la légalité de son retour au sein de l’hémicycle.
Ousmane Sonko succède à Malick Ndiaye et devient ainsi la deuxième personnalité de l’État.
Cette élection intervient quelques jours après son départ de la Primature. Il avait été relevé de ses fonctions de Premier ministre vendredi dernier par le président Bassirou Diomaye Faye.
Malgré ce changement à la tête de l’Assemblée nationale, Malick Ndiaye conserve son siège de député.
Avec cette nomination, Ousmane Sonko devient le deuxième président de la quinzième législature.



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