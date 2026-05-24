Sénégal : Ahmadou Al Aminou Lô nommé Premier ministre

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a nommé lundi soir l’économiste Ahmadou Al Aminou Lô au poste de Premier ministre, selon une annonce faite par le secrétaire général de la présidence.

Il succède à Ousmane Sonko, qui occupait cette fonction depuis avril 2024 et qui a été relevé de ses fonctions vendredi dernier.

Avant cette nomination, Ahmadou Al Aminou Lô exerçait les fonctions de ministre d’État auprès du président de la République, chargé du suivi, du pilotage et de l’évaluation de l’Agenda national de Transformation Sénégal 2050.

Le nouveau chef du gouvernement a également occupé le poste de secrétaire général du gouvernement au cours de sa carrière administrative.

Économiste de formation, il a aussi dirigé la représentation nationale de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest entre 2018 et 2023.