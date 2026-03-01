Médias iraniens : l’ayatollah Ali Khamenei annoncé mort après des frappes

Les médias d’État iraniens ont annoncé dans la nuit de samedi à dimanche le décès du guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, à la suite de frappes militaires menées par Israël et les États-Unis. La télévision publique a indiqué qu’il était « tombé en martyr ».

Âgé de 86 ans, Ali Khamenei avait déjà été déclaré mort plus tôt par le président américain Donald Trump. Cette annonce intervenait après que le Premier ministre israélien eut évoqué des « signes » laissant entendre que le guide suprême figurait parmi les responsables iraniens visés par les frappes.

Quelques heures auparavant, le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, avait pourtant affirmé dans un entretien accordé à NBC News que le guide suprême ainsi que le président Masoud Pezeshkian étaient en vie.

Dans le même temps, l’Iran a procédé à des tirs de missiles en direction d’Israël, dont la majorité aurait été interceptée selon plusieurs médias. Téhéran a également visé des pays du Golfe présentés comme alliés des États-Unis et accueillant des bases militaires américaines.

Ali Khamenei dirigeait l’Iran depuis 1989, année où il avait succédé à Rouhollah Khomeini, fondateur de la République islamique.