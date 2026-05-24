|
Le Portail de Thiès sur le Web
|
Assemblée nationale : El Malick Ndiaye annonce sa démission ! 24/05/2026 Limogeage d’Ousmane Sonko : Diomaye Faye reprend la main et ouvre une nouvelle séquence politique 23/05/2026 Thiès : la Caravane nationale de l’orientation rapproche l’université des futurs bacheliers 19/05/2026 Thiès : lancement des cartes NRJ/Jàmm Ji sous la supervision d’Abdou Khadre Ndiaye 18/05/2026 Mbour 4 : la première pierre d’une nouvelle école posée sous le signe de l’espoir et de la République éducative 11/05/2026
L'Actualité au Sénégal
Gouvernement : le nouveau Premier ministre annoncé ce soir
Rédigé le Lundi 25 Mai 2026 à 22:49 | Lu 66 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall
Lat Soukabé Fall
Nouveau commentaire :
Dans la même rubrique :
|
Lundi 25 Mai 2026 - 09:34 Podor : un enfant de 4 ans meurt par noyade à Médina Ndiathbé
|
Dimanche 24 Mai 2026 - 18:53 Assemblée nationale : El Malick Ndiaye annonce sa démission !
Actualité à Thiès
Vente de cartes à Thiès : la NR/J affiche ses ambitions pour les prochaines batailles politiques
Lat Soukabé Fall - 18/05/2026 - 0 Commentaire
La Nouvelle Responsabilité Jàmm Ji du président Amadou Bâ a procédé ce week-end à Thiès au lancement officiel de la vente de ses cartes de membre. Une rencontre marquée par des appels à la...
Forum de l’Entrepreneuriat de l’ISM Thiès : une 4ème édition placée sous le signe de l’emploi et du développement territorial
Lat Soukabé Fall - 17/05/2026 - 0 Commentaire
Actualités
Gouvernement : le nouveau Premier ministre annoncé ce soir
Lat Soukabé Fall - 25/05/2026 - 0 Commentaire
Podor : un enfant de 4 ans meurt par noyade à Médina Ndiathbé
Rédaction - 25/05/2026 - 0 Commentaire
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com