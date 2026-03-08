Supporters sénégalais détenus au Maroc : le gouvernement assure suivre le dossier

Le gouvernement sénégalais poursuit ses efforts pour obtenir le retour des 18 supporters arrêtés au Maroc à la suite d’incidents survenus lors de la finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025. L’information a été donnée jeudi par la ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Diène Gaye.

Elle a assuré que les autorités mettent tout en œuvre pour permettre à ces supporters de regagner leur pays dans les meilleures conditions. La ministre s’exprimait en marge d’une « journée d’échanges et d’inspiration » organisée par la cellule genre et équité de son département, dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes.

Des représentantes de la section féminine du 12e Gaïndé ont également pris part à cette rencontre.

Les 18 supporters sénégalais sont détenus au Maroc depuis le 18 janvier, après des incidents survenus à l’issue de la finale de la Coupe d’Afrique des nations de football.

Le 19 février, le Tribunal de grande instance de Rabat les a condamnés à des peines de prison allant de trois mois à un an ferme pour des faits de hooliganisme.

En début de semaine, leur avocat, Maïté Patrick Kabou, a indiqué que le parquet et la partie civile marocains avaient fait appel de la décision rendue en première instance. L’examen du dossier par la juridiction d’appel est prévu le 16 mars 2026.

Par ailleurs, des rassemblements ont été organisés récemment à Dakar et à Rufisque, localité située à une vingtaine de kilomètres au sud-est de la capitale, pour réclamer la libération des supporters. Les organisateurs de ces mobilisations estiment que les peines prononcées sont injustifiées.