Ousmane Sonko attendu à l’Assemblée nationale pour les questions d’actualité

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a annoncé mercredi en Conseil des ministres qu’il se rendra à l’Assemblée nationale du Sénégal le mardi 24 février prochain pour participer à la séance des questions d’actualité.

Il a précisé qu’il se présentera devant les députés accompagné de l’ensemble des membres du gouvernement, dans le cadre de cette session trimestrielle consacrée au contrôle de l’action gouvernementale.

La précédente séance de questions d’actualité s’était tenue le 28 novembre 2025.

Ce rendez-vous parlementaire est prévu par l’article 104 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale et constitue un mécanisme central de contrôle et d’évaluation de l’action du gouvernement par les représentants du peuple.