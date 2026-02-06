Menu
L'Actualité au Sénégal

Ousmane Sonko attendu à l’Assemblée nationale pour les questions d’actualité


Rédigé le Jeudi 19 Février 2026 à 04:35 | Lu 57 fois Rédigé par


Le Premier ministre Ousmane Sonko se présentera le 24 février à l’Assemblée nationale pour la séance trimestrielle des questions d’actualité.


Ousmane Sonko attendu à l’Assemblée nationale pour les questions d’actualité

 

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a annoncé mercredi en Conseil des ministres qu’il se rendra à l’Assemblée nationale du Sénégal le mardi 24 février prochain pour participer à la séance des questions d’actualité.
Il a précisé qu’il se présentera devant les députés accompagné de l’ensemble des membres du gouvernement, dans le cadre de cette session trimestrielle consacrée au contrôle de l’action gouvernementale.
La précédente séance de questions d’actualité s’était tenue le 28 novembre 2025.
Ce rendez-vous parlementaire est prévu par l’article 104 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale et constitue un mécanisme central de contrôle et d’évaluation de l’action du gouvernement par les représentants du peuple.



Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags