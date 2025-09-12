Ousmane Sonko achève une visite officielle aux Émirats arabes unis avant de rejoindre l’Italie

Le Premier ministre Ousmane Sonko a terminé, vendredi, une visite officielle de six jours aux Émirats arabes unis, avant de prendre la direction de l’Italie où il doit rencontrer, samedi, des membres de la diaspora sénégalaise établie en Europe, a rapporté l’APS.



Durant son séjour, il a eu plusieurs audiences avec des responsables émiratis dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale. Avant son départ, Ousmane Sonko s’est rendu à la grande mosquée Sheikh Zayed d’Abu Dhabi, la plus vaste du pays et classée parmi les plus grandes au monde.



Cette mission diplomatique représente son troisième déplacement hors d’Afrique depuis son entrée en fonction en avril 2024, après des visites en Chine et en Turquie.



Le chef du gouvernement était accompagné d’une délégation composée de plusieurs ministres, parmi lesquels Ahmadou Al Aminou Lo (auprès du président de la République), Yassine Fall (Intégration africaine et Affaires étrangères, appelée à diriger la Justice), Birame Soulèye Diop (Énergie, Pétrole et Mines), Abdourahmane Sarr (Économie, Plan et Coopération), Cheikh Diba (Finances et Budget) et Alioune Sall (Communication, Télécommunications et Numérique).



Les Émirats arabes unis, fédération de sept émirats dirigés chacun par un émir, se distinguent par leur stabilité politique malgré un environnement régional conflictuel. Leur économie, longtemps centrée sur le pétrole, connaît aujourd’hui une diversification vers le tourisme, la finance, les technologies et les énergies renouvelables. Grâce à leur position stratégique, ils constituent également une plateforme commerciale entre l’Orient et l’Occident.

