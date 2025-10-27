Menu
Grève de 72 heures à l’Agence de Réglementation Pharmaceutique : le SAMES exprime son mécontentement


Le SAMES-ARP annonce une grève de 72 heures du 5 au 7 novembre 2025 pour protester contre la non-satisfaction de ses revendications.


Le Syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes du Sénégal (SAMES), section de l’Agence sénégalaise de la réglementation pharmaceutique (ARP), a annoncé un mouvement de grève de 72 heures, prévu du mercredi 5 au vendredi 7 novembre 2025. Cette décision fait suite à un préavis déposé le 16 septembre dernier.

Dans un communiqué, le syndicat précise que le personnel concerné observera l’arrêt de travail les 5, 6 et 7 novembre à partir de 8 heures. Cette action vise à dénoncer la non-satisfaction de leurs revendications, le syndicat exprimant son profond mécontentement face à la situation actuelle.

Toutefois, les représentants du SAMES affirment rester ouverts au dialogue et se disent disposés à discuter de toute proposition permettant de parvenir à une solution favorable au conflit.

