hiès : Dispute nocturne dégénère, motard frappe à la machette son passager – 2 ans requis

Aux alentours de 2 heures du matin, un homme a été violemment agressé à la machette par le conducteur de la moto qu’il avait louée pour un court trajet. Après avoir quitté un bar du quartier, ils se dirigeaient vers une boutique d’alimentation lorsque le passager a demandé à être déposé devant son domicile, situé dans une ruelle. Le conducteur a refusé, craignant un piège.



La tension est rapidement montée, et une violente altercation a éclaté. Le conducteur, pris de peur, a sorti une machette et a porté plusieurs coups à la tête et aux bras du passager, le laissant grièvement blessé et baignant dans son sang. Il a ensuite pris la fuite sur sa moto. Des passants, alertés par la scène, ont contacté les secours qui ont transporté la victime à l’hôpital.



Cette dernière a déposé plainte pour coups et blessures volontaires. Les enquêteurs ont rapidement identifié et interpellé le conducteur ainsi qu’un témoin présent au moment des faits, ce dernier étant poursuivi pour non-assistance à une personne en danger.



Devant le tribunal, l’auteur présumé des coups a reconnu avoir utilisé la machette, tout en affirmant avoir agi par peur d’une agression. Le témoin, pour sa part, a déclaré ne pas avoir vu la victime au sol. La victime a soutenu que les deux hommes l’avaient attaquée ensemble, précisant qu’ils avaient utilisé une machette et un couteau.



Le procureur a requis deux ans de prison ferme contre les deux prévenus, estimant que les faits relevaient de coups et blessures volontaires. Le verdict sera rendu le 2 décembre 2025.



