Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

hiès : Dispute nocturne dégénère, motard frappe à la machette son passager – 2 ans requis


Rédigé le Mardi 4 Novembre 2025 à 14:15 | Lu 67 fois Rédigé par


Un homme a été grièvement blessé à la machette par un conducteur de moto après une dispute à Thiès. Deux ans de prison requis contre les accusés.


hiès : Dispute nocturne dégénère, motard frappe à la machette son passager – 2 ans requis

Aux alentours de 2 heures du matin, un homme a été violemment agressé à la machette par le conducteur de la moto qu’il avait louée pour un court trajet. Après avoir quitté un bar du quartier, ils se dirigeaient vers une boutique d’alimentation lorsque le passager a demandé à être déposé devant son domicile, situé dans une ruelle. Le conducteur a refusé, craignant un piège.

La tension est rapidement montée, et une violente altercation a éclaté. Le conducteur, pris de peur, a sorti une machette et a porté plusieurs coups à la tête et aux bras du passager, le laissant grièvement blessé et baignant dans son sang. Il a ensuite pris la fuite sur sa moto. Des passants, alertés par la scène, ont contacté les secours qui ont transporté la victime à l’hôpital.

Cette dernière a déposé plainte pour coups et blessures volontaires. Les enquêteurs ont rapidement identifié et interpellé le conducteur ainsi qu’un témoin présent au moment des faits, ce dernier étant poursuivi pour non-assistance à une personne en danger.

Devant le tribunal, l’auteur présumé des coups a reconnu avoir utilisé la machette, tout en affirmant avoir agi par peur d’une agression. Le témoin, pour sa part, a déclaré ne pas avoir vu la victime au sol. La victime a soutenu que les deux hommes l’avaient attaquée ensemble, précisant qu’ils avaient utilisé une machette et un couteau.

Le procureur a requis deux ans de prison ferme contre les deux prévenus, estimant que les faits relevaient de coups et blessures volontaires. Le verdict sera rendu le 2 décembre 2025.

seneweb




Nouveau commentaire :

Actualité à Thiès

Thiès : la 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal lancée en présence du représentant du ministre Aliou Dione

Lat Soukabé Fall - 31/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès : la 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal lancée en présence du représentant du ministre Aliou Dione
La 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal s’est ouverte à Thiès, en présence du représentant du ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire,...

Habib Vitain dévoile son programme : “Thiès d’Abord” veut redonner souffle à la cité du rail

Lat Soukabé Fall - 26/10/2025 - 0 Commentaire
Habib Vitain dévoile son programme : “Thiès d’Abord” veut redonner souffle à la cité du rail
Le leader du mouvement « Thiès d’Abord », Habib Vitain, a présenté ce week-end les grandes lignes de son programme pour la mairie de Thiès. Un plan qu’il articule autour de cinq priorités : la santé,...

Actualités

hiès : Dispute nocturne dégénère, motard frappe à la machette son passager – 2 ans requis

- 04/11/2025 - 0 Commentaire
hiès : Dispute nocturne dégénère, motard frappe à la machette son passager – 2 ans requis
Un homme a été grièvement blessé à la machette par un conducteur de moto après une dispute à Thiès. Deux ans de prison requis contre les accusés. Aux alentours de 2 heures du matin, un homme a été...

le président Bassirou Diomaye Faye appelle à une exploitation minière responsable et conforme à la loi

- 04/11/2025 - 0 Commentaire
le président Bassirou Diomaye Faye appelle à une exploitation minière responsable et conforme à la loi
Lors de l’ouverture du SIM Sénégal 2025, le président Bassirou Diomaye Faye a exhorté les entreprises minières à respecter la législation nationale et à faire du secteur un moteur de développement...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags