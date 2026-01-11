Ouganda : Yoweri Museveni réélu pour un septième mandat, tension autour de l’opposition

Agé de 81 ans, Museveni restera donc à la tête de l’Ouganda pour cinq années supplémentaires. Les résultats des élections législatives, organisées le même jour que la présidentielle, sont encore attendus, dans un contexte marqué par accusations de fraude et climat répressif, dénoncé par la société civile régionale.







Bobi Wine affirme, dans un message vidéo diffusé samedi matin, avoir échappé à une descente des forces de sécurité à son domicile de Maguéré, à Kampala. Il indique être désormais en fuite, tandis que sa famille reste assignée à résidence. L’opposant dénonce la validité des résultats à venir, qualifie le scrutin de truqué, et demande la publication des procès-verbaux originaux pour garantir la transparence.





La police, de son côté, dément toute tentative d’arrestation et évoque uniquement des points de contrôle dans des zones sensibles, tandis que des journalistes de l’AFP ont été empêchés d’accéder à la résidence de Bobi Wine.





De nombreux acteurs de la société civile alertent sur la répression violente et les fraudes entourant cette élection. Bobi Wine appelle les Ougandais à des manifestations pacifiques pour contester le processus.

