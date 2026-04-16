Ouakam : le deuxième adjoint au maire Chérif Aly Diatta placé sous mandat de dépôt

Chérif Aly Diatta, deuxième adjoint au maire de Ouakam chargé des arts, de la culture, des loisirs et du patrimoine historique, a été placé sous mandat de dépôt ce jeudi, à l’issue de sa présentation devant le juge d’instruction du premier cabinet près le Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye. Selon des informations rapportées par Seneweb, l’élu local a été inculpé en même temps que quatre autres individus présumés être des partenaires d’Ibrahima Magib Seck. Parmi eux figurent un enseignant en service dans un institut privé à Tivaouane-Peulh, un vigile affecté à la sécurité d’une école au Point E, un traiteur interpellé à Ouakam ainsi qu’un autre suspect arrêté à Guédiawaye. Dans ce dossier, trois des cinq inculpés sont poursuivis pour transmission volontaire du VIH. L’ensemble des mis en cause fait également l’objet de poursuites pour actes contre nature. L’enquête, confiée à la Brigade de recherches de Keur Massar, s’inscrit dans le cadre d’une délégation judiciaire délivrée par le juge d’instruction. Depuis le début des opérations, les éléments de la gendarmerie ont procédé à plus de 68 arrestations, traduisant l’ampleur de l’affaire. Présentés au magistrat instructeur ce jeudi matin, Chérif Aly Diatta et ses co-inculpés ont ainsi été placés en détention provisoire. Le procureur de la République, Saliou Dicko, suit de près l’évolution de cette affaire aux ramifications multiples. L’enquête se poursuit afin de situer toutes les responsabilités dans ce dossier sensible. Si