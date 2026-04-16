Drame en mer entre Bir Guendouz et Nouadhibou : une pirogue de migrants sénégalais en détresse absolue

Selon des informations transmises à la rédaction de Ndarinfo, l’alerte a été donnée par un membre de l’équipage ayant réussi à joindre sa famille via WhatsApp. Celle-ci a immédiatement informé les médias afin de déclencher une intervention rapide.



À bord, la situation est dramatique : les réserves d’eau et de nourriture seraient totalement épuisées, tandis qu’une panne de carburant aurait immobilisé la pirogue en pleine mer. Le témoignage évoque déjà plusieurs décès et des passagers dans un état critique, entre la vie et la mort.



Malgré ce tableau sombre, un mince espoir demeure. Le dernier contact indique que les occupants auraient aperçu la terre ferme, laissant penser qu’ils se trouveraient non loin des côtes. Cette proximité pourrait être décisive pour un sauvetage in extremis.



Les familles et les témoins lancent un appel pressant aux autorités maritimes sénégalaises et mauritaniennes afin de localiser rapidement l’embarcation et d’organiser une opération de secours avant qu’il ne soit trop tard.

