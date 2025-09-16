Opération maritime conjointe : le Sénégal et ses voisins renforcent la surveillance en Atlantique

Du 17 au 21 septembre 2025, une opération maritime conjointe a été organisée dans le cadre de la coopération sous-régionale en Atlantique. Placée sous la coordination du centre multinational de la Zone G, elle a réuni plusieurs pays de la région, notamment le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau et le Cap-Vert.



Le navire OPV Niani de la Marine nationale sénégalaise a servi de plateforme à cette mission. D’après une note publiée sur la page X (ex-Twitter) de la Marine nationale, trois navires de pêche ont été arraisonnés au cours de la patrouille.



Cette opération vise à renforcer la coopération entre marines voisines, à consolider la surveillance maritime et à dissuader les activités illégales qui menacent les eaux ouest-africaines.



