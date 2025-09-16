Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Opération maritime conjointe : le Sénégal et ses voisins renforcent la surveillance en Atlantique


Rédigé le Lundi 22 Septembre 2025 à 19:06 | Lu 28 fois Rédigé par


Du 17 au 21 septembre 2025, une patrouille sous-régionale a mobilisé le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau et le Cap-Vert pour lutter contre les activités illégales en Atlantique.


Opération maritime conjointe : le Sénégal et ses voisins renforcent la surveillance en Atlantique

 

Du 17 au 21 septembre 2025, une opération maritime conjointe a été organisée dans le cadre de la coopération sous-régionale en Atlantique. Placée sous la coordination du centre multinational de la Zone G, elle a réuni plusieurs pays de la région, notamment le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau et le Cap-Vert.

Le navire OPV Niani de la Marine nationale sénégalaise a servi de plateforme à cette mission. D’après une note publiée sur la page X (ex-Twitter) de la Marine nationale, trois navires de pêche ont été arraisonnés au cours de la patrouille.

Cette opération vise à renforcer la coopération entre marines voisines, à consolider la surveillance maritime et à dissuader les activités illégales qui menacent les eaux ouest-africaines.

aps




Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags