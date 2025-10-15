Octobre Rose à Thiès – Forum de PAMASY : Madame Sy revient sur le sigle et les objectifs du mouvement

Le mouvement PAMASY a organisé à Thiès un Forum Octobre Rose consacré à la prévention du cancer du sein et à la promotion du leadership communautaire.

Devant un public composé d’acteurs de santé, de femmes leaders et de jeunes, Madame Sy, présidente du mouvement, est revenue sur la signification du sigle PA.MA.SY, un hommage à son frère Pape Matar Sy, symbole d’un engagement fraternel et citoyen.



« PA.MA.SY, c’est le symbole d’un lien fort et d’un rêve partagé pour Thiès », a-t-elle confié, émue, avant de lancer un appel fort :

« Il est urgent de renforcer les moyens destinés aux structures de santé. Beaucoup de femmes malades ont des problèmes pour se soigner faute de matériel et de ressources. On ne peut pas parler de lutte efficace contre le cancer si les structures manquent de moyens. »



Cette déclaration a été particulièrement saluée par l’assistance, soulignant la nécessité d’un soutien concret pour les malades et d’une meilleure prise en charge médicale.



Dans le même élan, Madame Sy a exhorté la jeunesse Thiessoise à s’investir davantage dans la formation et le développement local :



« Les jeunes doivent se former pour réussir et servir », a-t-elle martelé, insistant sur le rôle central de la jeunesse dans la transformation sociale et économique du pays.



Le forum a également été marqué par des séances de dépistage, des témoignages de femmes survivantes et des ateliers de sensibilisation, le tout dans une ambiance d’engagement et de solidarité.



En s’inscrivant dans la dynamique nationale d’Octobre Rose, PAMASY réaffirme son ambition : vendre l’image de Thiès à travers des actions sociales, culturelles et communautaires, tout en mettant l’accent sur la santé et le bien-être des femmes.

