Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Yeumbeul Boune : Une fillette fauchée par un bus Tata, l’indignation monte


Rédigé le Lundi 22 Septembre 2025 à 19:24 | Lu 44 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Yeumbeul Boune est en deuil après qu’une fillette ait été fauchée par un bus Tata 73 devant l’école primaire Coumba Mbacké Faye, dans le quartier Abdoulaye Faye. La victime, envoyée à la boutique par son père, a été happée par les roues arrière alors que le bus venait de déposer des passagers.


Yeumbeul Boune : Une fillette fauchée par un bus Tata, l’indignation monte

Selon le chauffeur, Meissa S., 42 ans, « tout s’est passé en un éclair » et il aurait tenté de l’éviter. Mais des témoins et le père de l’enfant contestent cette version. Massamba G., le père, explique : « Le bus était lancé dans une course effrénée avec un autre de la ligne 51. Le choc est survenu sur un dos d’âne, ma fille a été happée par les roues arrière. »

Après l’accident, le chauffeur n’aurait pas porté secours à l’enfant. Craignant un lynchage, il a abandonné ses passagers et s’est réfugié dans les locaux du poste de police de Yeumbeul-Comico, suscitant une vive indignation dans le quartier.

Au tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye, le juge a dénoncé « un manque de responsabilité aggravant la douleur de la famille endeuillée ». Meissa S. a rejeté l’accusation de vitesse excessive, invoquant l’imprévisibilité du geste de l’enfant. Le parquet a rappelé que le dossier portait sur « un défaut de maîtrise ayant directement provoqué la mort de la fillette ».

La partie civile a souligné le danger des « courses de la mort » menées par certains chauffeurs de bus Tata, transformant les routes en véritables circuits de course et mettant en péril enfants et usagers.

Brisé par le deuil, le père a refusé de déposer plainte. Après délibéré, le tribunal a condamné Meissa S. à trois mois de prison ferme, avec trois mois de suspension de permis et une amende de 56 000 F CFA. Les intérêts civils ont été réservés.

Ce drame, qui fait suite à plusieurs accidents mortels impliquant des bus Tata à Rufisque et Thiaroye, ravive la colère des populations locales et l’urgence de mesures strictes pour protéger les enfants et usagers des routes.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags