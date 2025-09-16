Le Sénégal élimine officiellement le trachome, selon l’OMS





Le Sénégal vient d’accomplir une avancée majeure en santé publique. Après vingt années d’efforts soutenus, le pays a officiellement éliminé le trachome, une infection oculaire pouvant entraîner la cécité. L’annonce a été faite le 15 juillet 2025 par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui a confirmé que le Sénégal est désormais le 26e pays au monde à atteindre ce jalon.



Cette victoire sanitaire a permis de protéger environ 2,8 millions de citoyens du risque de cécité. Pour marquer cet événement, une cérémonie a rassemblé autorités sanitaires, partenaires internationaux et communautés locales, tous acteurs de cette longue lutte.



Le directeur de cabinet du ministère de la Santé et de l’Action sociale, Dr Samba Cor Sarr, qui présidait la rencontre, a qualifié ce succès de « victoire de la société sénégalaise ». Il a rappelé que cette maladie avait lourdement pesé sur le pays, tout en insistant sur la nécessité de rester vigilant afin d’éviter toute résurgence.



Au nom de l’OMS, Dr Madi a salué ce succès historique et réitéré l’engagement de l’organisation à soutenir le Sénégal dans la lutte contre d’autres pathologies, en particulier les maladies tropicales négligées.



Si cette étape illustre la résilience du système de santé sénégalais, les autorités sanitaires soulignent que la vigilance demeure essentielle. « La fête ne doit pas nous amener à dormir sur nos lauriers », a insisté Dr Sarr, appelant à poursuivre les efforts pour d’autres conquêtes sanitaires au service du développement du pays.

