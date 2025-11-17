Menu
Clarifications sur le calendrier des allocations universitaires pour 2025-2026


Rédigé le Mardi 18 Novembre 2025 à 16:10 | Lu 32 fois Rédigé par


La Direction des Bourses précise les dates et modalités de paiement pour l’année 2025-2026 et explique les décalages constatés lors des versements précédents.


La Direction des Bourses du Ministère de l’Enseignement supérieur a publié ce 18 novembre une note destinée à informer les étudiants sur le déroulement des paiements des allocations pour l’année en cours. Cette communication intervient dans un contexte marqué par deux jours de tensions entre des étudiants de l’Ucad et les forces de sécurité.

Le document rappelle d’abord que les versements suivent un cycle annuel allant d’octobre à septembre. Pour les étudiants en master, deux années de paiement sont prévues, avec une possibilité supplémentaire pour ceux ayant redoublé.

La Direction souligne que les étudiants en master ayant déjà perçu un versement au titre de l’année 2024-2025 seront automatiquement pris en charge pour 2025-2026. Ceux dont l’inscription a été finalisée après le dernier paiement de septembre 2025, ou dont les listes ont été reçues tardivement, recevront un versement pour 2025-2026 et un renouvellement pour 2026-2027.

Concernant la nouvelle année universitaire, le premier paiement interviendra dès le début du mois de décembre 2025. Il couvrira les mois d’octobre et de novembre, ainsi que le trousseau.

La Direction reconnaît néanmoins que des ajustements budgétaires ont provoqué certains décalages. Ainsi, un paiement en retard prévu pour 2024-2025 a finalement été assuré à partir des ressources de 2025-2026, ce qui a conduit certains étudiants à recevoir deux versements dans le même exercice.

Pour apaiser les inquiétudes, le Directeur des Bourses, Jean Amédé Diatta, affirme que les droits des étudiants restent pleinement pris en compte et appelle à davantage de compréhension face aux mesures mises en œuvre pour régulariser les paiements.




