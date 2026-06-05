« Nous Vivons Dans La Peur » : Le Témoignage Bouleversant D'une Mère À Cité Lamy

Au cœur de cette affaire se trouve D. Guèye, une jeune fille dont les proches rapportent des crises récurrentes et des attitudes jugées inhabituelles. Selon sa mère, M. Sy, les difficultés ont commencé il y a plusieurs mois et n'ont cessé de s'aggraver depuis.





« Nous vivons un véritable calvaire. Tout ce que nous achetons finit par être détruit. Nous avons perdu des meubles, des vêtements, des matelas et même nos provisions alimentaires », témoigne-t-elle avec émotion.





D'après la mère de famille, les départs de feu se produisent de manière répétée dans différentes pièces de la maison. Malgré les efforts déployés pour protéger le domicile et identifier l'origine des incendies, la famille affirme n'avoir trouvé aucune explication satisfaisante.





Les dégâts matériels sont considérables. Les meubles ont été endommagés ou entièrement détruits, obligeant la famille à remplacer régulièrement les objets du quotidien. Une situation qui pèse lourdement sur les finances du foyer.





Mais au-delà des pertes matérielles, c'est surtout l'état de l'adolescente qui préoccupe ses proches. M. Sy explique que sa fille traverse parfois des épisodes particulièrement difficiles.





« Il lui arrive de crier brusquement, de quitter la maison en courant ou d'avoir des réactions que nous ne comprenons pas. Certaines fois, elle prend des couteaux, ce qui nous oblige à être constamment vigilants pour éviter tout accident », raconte la mère.





Ces événements ont rapidement fait le tour du quartier. De nombreux habitants se sont rendus au domicile familial pour constater les dégâts et apporter leur soutien moral. Certains évoquent des phénomènes mystiques tandis que d'autres appellent à rechercher des explications rationnelles aux incendies et au comportement observé.





Face à cette situation, la famille dit avoir sollicité plusieurs personnes ressources afin de trouver une solution durable. Cependant, malgré les différentes démarches entreprises, les difficultés persistent.





« Nous voulons simplement retrouver la paix. Nous voulons comprendre ce qui arrive à notre fille et pourquoi notre maison continue de subir ces incendies », poursuit M. Sy.





Aujourd'hui, la famille lance un appel à l'aide auprès des autorités compétentes, des services de secours, des spécialistes et des bonnes volontés afin qu'une enquête approfondie puisse être menée pour déterminer les causes exactes de ces événements.





À la Cité Lamy, cette affaire continue de susciter de nombreuses réactions. Entre inquiétude, solidarité et interrogations, les habitants espèrent qu'une solution sera rapidement trouvée pour mettre fin au calvaire que traverse cette famille thiéssoise.





L'appel de la mère

« Nous souffrons énormément depuis des mois. Nous avons perdu beaucoup de biens et nous vivons dans la peur permanente. J'appelle toutes les personnes capables de nous aider à se rapprocher de nous. Mon souhait le plus cher est de voir ma fille retrouver la sérénité et notre famille retrouver une vie normale. »