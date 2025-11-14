Menu
L'Actualité au Sénégal

Normandie : Une mère reconnaît avoir noyé son nouveau-né dans une baignoire


Rédigé le Dimanche 16 Novembre 2025 à 17:36 | Lu 28 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


La trentenaire est soupçonnée d’avoir noyé son bébé de cinq semaines dans la nuit de vendredi à samedi, à son domicile de Bayeux, avant de prendre la fuite puis d’être interpellée


Une femme de 31 ans a reconnu avoir tué son nouveau-né à Bayeux (Calvados) en le noyant dans une baignoire et doit être présentée dimanche à un juge d'instruction en vue de sa mise en examen, a annoncé le procureur de Caen.

Une information judiciaire doit être ouverte « pour meurtre sur mineur de moins de quinze ans », a précisé le procureur Joël Garrigue, dans un message, après des révélations du quotidien Ouest France.

La suspecte était suivie, ainsi que son compagnon, par le juge des tutelles, le couple travaillant dans un ESAT, un établissement offrant aux personnes handicapées des activités à caractère professionnel et un soutien médico-social et éducatif, selon France 3 Normandie.

« Contexte de crise conjugale »
La trentenaire est soupçonnée d’avoir noyé son bébé de cinq semaines dans la nuit de vendredi à samedi, à son domicile de Bayeux, avant de prendre la fuite puis d’être interpellée par les gendarmes. Elle aurait agi dans « un contexte de crise conjugale », selon Ouest France.

D'après le magistrat, le père de l'enfant a quitté l'appartement à la suite d'une dispute. C'est alors que la mère a tué l'enfant avant de prévenir son conjoint par message. Lorsqu'il est rentré, la mère avait quitté les lieux. Les gendarmes l'ont interpellée « quelques dizaines de minutes plus tard » dans les rues de Bayeux.

Le magistrat a ajouté qu’il allait requérir le placement de la mère en détention provisoire, lors de son passage devant le juge des libertés et de la détention.


Lat Soukabé Fall

