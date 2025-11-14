Intempéries : Un homme porté disparu, vigilance orange… Des pluies diluviennes se sont abattues sur le Sud-est

Un dimanche sous le signe des intempéries dans le sud-est de la France. Des pluies violentes ont touché cette partie du pays, en particulier dans la Drôme, l’Isère, les Alpes-Maritimes et l’Ardèche. Météo-France avait placé ces départements en vigilance orange pluie inondation dans la matinée. 20 Minutes fait le point sur la situation ce dimanche soir.



Un homme de 74 ans a été emporté par une rivière en crue dans la matinée dans le centre de l’Ardèche, a annoncé la préfecture. Les recherches ont été suspendues dimanche soir après une après-midi infructueuse. Une quinzaine de gendarmes et plus de 40 pompiers étaient engagés. Dix sauveteurs aquatiques ont dragué le Rieutord, un affluent de l’Ardèche et un hélicoptère de la Sécurité civile de l’Hérault a survolé la zone. Les recherches reprendront lundi matin.



Le septuagénaire a disparu sur la commune de Saint-Vincent-de-Barrès. Le cours d’eau était encore dans un débit haut mais la décrue a commencé, selon la préfecture. Selon le Dauphiné Libéré, l’homme cherchait à sauver sa voiture des eaux lorsqu’il a été emporté. Dans le département, il est tombé 60 à 80 mm, en moins de six heures, d’après Météo-France.



Dans les Alpes-Maritimes, ce sont « le moyen pays et le pays de Grasse » qui ont été les plus touchés, a indiqué la préfecture sur X en fin d’après-midi. Toutefois, la réaction des cours d’eau a été « modérée » d’après les autorités, « avec des pics de crue sur la Siagne en fin de matinée ». Quant aux affluents et bassins de rétention, ils « sont en décrue ».



A Nice, où une cellule de crise a été ouverte ce matin pour « surveiller l’évolution de la situation » selon le maire Christian Estrosi, « quelques routes ont dû être fermées suite à des inondations ou des débordements comme sur le secteur du haut Magnan », tandis que « le niveau du Paillon » est surveillé, a-t-il indiqué sur X en fin de journée.



L’essentiel de l’épisode semble désormais passé. Météo-France a levé l’alerte dans la Drôme, l’Isère et en Ardèche dans son bulletin de 14 heures. La vigilance pour les Alpes-Maritimes a, elle, été maintenue jusqu’à 18 heures. Concernant l’évolution du phénomène, « l’axe pluvio-orageux se décale vers l’est en perdant de l’activité », indique l’agence météorologique dans son dernier bulletin. Les pluies doivent s’estomper en soirée, d’après le prévisionniste.