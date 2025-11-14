Marseille : Deux blessés par balles dans le centre-ville

Une fusillade a éclaté ce dimanche, vers 7 heures, dans le quartier Saint-Lazare, dans le centre-ville de Marseille, rapporte La Provence. Deux hommes ont été touchés.



Le bataillon des marins-pompiers de Marseille est rapidement intervenu sur les lieux, pour transporter en urgence les deux victimes vers un établissement hospitalier. Leurs jours ne seraient pas en danger. Une enquête a été ouverte.



La Provence rappelle que, le week-end dernier déjà, trois hommes avaient été blessés par balles dans la cité phocéenne, notamment un dans ce même 3e arrondissement. Le samedi 1er novembre, un homme d’une trentaine d’années avait également été grièvement blessé par balles, dans le 9e arrondissement.