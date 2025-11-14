Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Marseille : Deux blessés par balles dans le centre-ville


Rédigé le Dimanche 16 Novembre 2025 à 10:35 | Lu 49 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Une fusillade, ce dimanche matin vers 7 heures dans le centre de Marseille, a fait deux blessés. Ils ont été transportés à l’hôpital


Marseille : Deux blessés par balles dans le centre-ville
Une fusillade a éclaté ce dimanche, vers 7 heures, dans le quartier Saint-Lazare, dans le centre-ville de Marseille, rapporte La Provence. Deux hommes ont été touchés.

Le bataillon des marins-pompiers de Marseille est rapidement intervenu sur les lieux, pour transporter en urgence les deux victimes vers un établissement hospitalier. Leurs jours ne seraient pas en danger. Une enquête a été ouverte.

La Provence rappelle que, le week-end dernier déjà, trois hommes avaient été blessés par balles dans la cité phocéenne, notamment un dans ce même 3e arrondissement. Le samedi 1er novembre, un homme d’une trentaine d’années avait également été grièvement blessé par balles, dans le 9e arrondissement.


Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Actualité à Thiès

Thiès-Ville : L’IEF et la Mairie de Thiès Nord Unies pour Célébrer l’Excellence au CFEE 2025

Lat Soukabé Fall - 14/11/2025 - 0 Commentaire
Thiès-Ville : L’IEF et la Mairie de Thiès Nord Unies pour Célébrer l’Excellence au CFEE 2025
Avec un taux de réussite record de 83,53 % au CFEE 2025, l’Inspection de l’Éducation et de la Formation de Thiès-Ville, dirigée par Mamadou Aliou Diallo, et la Mairie de Thiès Nord ont célébré les...

Thiès : lancement d’un vaste programme de pavage et de création d’espaces verts

Lat Soukabé Fall - 10/11/2025 - 0 Commentaire
Thiès : lancement d’un vaste programme de pavage et de création d’espaces verts
La ville de Thiès a officiellement lancé ce lundi 10 novembre 2025, les travaux de pavage et d’aménagement des voiries, dans le cadre d’un programme ambitieux visant à moderniser les infrastructures...

Actualités

Une pirogue de migrants échoue à Mermoz : les occupants s’évanouissent dans la nature

Lat Soukabé Fall - 16/11/2025 - 0 Commentaire
Une pirogue de migrants échoue à Mermoz : les occupants s’évanouissent dans la nature
Ce dimanche matin, vers 07h30, une scène spectaculaire s’est déroulée sur la plage de Mermoz, non loin de l’ambassade du Soudan. Une pirogue transportant des candidats à l’émigration clandestine,...

Mauritanie : 224 migrants secourus au large de Nouadhibou après la panne d’une embarcation partie de Gambie

Lat Soukabé Fall - 16/11/2025 - 0 Commentaire
Mauritanie : 224 migrants secourus au large de Nouadhibou après la panne d’une embarcation partie de Gambie
Dans la nuit de lundi à mardi, les garde-côtes mauritaniens ont procédé au sauvetage d’une importante embarcation de migrants en détresse au large de Nouadhibou. Parti de la côte gambienne, le bateau...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags