Thiès : les grandes lignes de l’organisation du défilé dévoilées

À l’occasion d’un Comité régional de développement (CRD) tenu à Thiès, l’armée a présenté les principaux éléments relatifs à l’organisation du prochain défilé.

S’exprimant au nom des forces armées, le colonel El Hadj Oumar Faye, commandant de la zone militaire n°7, a détaillé l’échéancier et les étapes de préparation.

Le calendrier prévoit le démarrage des entraînements du défilé civil le mercredi 25 février 2026. Durant les mois de février et mars, des points de situation périodiques seront organisés pour évaluer le niveau de préparation. Des reconnaissances du site du défilé, notamment sur l’avenue Caen, ainsi que des actions de coordination et de conduite sont également programmées.

La répétition générale est fixée au mercredi 1er avril 2026 sur le site retenu, tandis que la retraite aux flambeaux est prévue le vendredi 3 avril, veille de la fête.

Les maires des communes concernées ont été invités, en collaboration avec le préfet, à procéder aux opérations de déguerpissement nécessaires et à l’embellissement de l’axe de l’avenue Caen.

Une place importante sera accordée aux civils, notamment aux établissements scolaires, aux institutions de formation professionnelle, aux majorettes, aux daaras ainsi qu’aux anciens combattants.

De leur côté, les collectivités territoriales ont exprimé des préoccupations liées à la réhabilitation de certaines infrastructures et à la réparation des axes routiers secondaires. Elles envisagent d’élaborer un programme spécial pour l’organisation de la fête, lequel sera soumis au président de la République.