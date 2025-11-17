Nigeria : Des élèves et enseignants enlevés dans une école catholique

C'est la deuxième fois en une semaine que le Nigeria est touché par des enlèvements d’élèves. Une semaine après le rapt de 25 lycéennes dans le nord-ouest, un nombre encore indéterminé d’élèves et d’enseignants ont été enlevés dans une école catholique du centre du Nigeria, ont annoncé vendredi des responsables.



Dans ce pays le plus peuplé d’Afrique de l’Ouest miné par l’insécurité, les enlèvements de masse sont courants, notamment depuis le kidnapping de près de 300 écolières à Chibok, dans le nord-est, perpétré en 2014 par les djihadistes de Boko Haram.



« Le gouvernement de l’État (nigérian) du Niger a reçu avec une profonde tristesse la nouvelle inquiétante de l’enlèvement d’élèves de l’école St. Mary, dans la zone de gouvernement local d’Agwara », a annoncé Abubakar Usman, secrétaire du gouvernement de l’État.



Le diocèse de Kontagora, situé dans l’État du Niger, a précisé dans un communiqué que des assaillants armés ont envahi « l’école entre 1 heure et 3 heures du matin », enlevant « des élèves, des étudiants, des enseignants et un agent de sécurité qui a été abattu ».



Abubakar Usman a aussi souligné que, face à une insécurité grandissante dans la région, le gouvernement de l’État avait ordonné, par mesure de précaution, « la fermeture temporaire de tous les internats de la zone ».



L’école St. Mary avait « repris ses activités académiques sans informer, ni obtenir l’autorisation du gouvernement de l’État, exposant ainsi les élèves et le personnel à un risque évitable », a-t-il regretté.



La police a annoncé vendredi avoir déployé sur place ses unités tactiques et des éléments militaires, qui « ratissent les forêts » pour rechercher les élèves enlevés.