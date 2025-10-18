Menu
L'Actualité au Sénégal

Niger: un ressortissant américain, pilote pour une mission humanitaire, enlevé à Niamey


Rédigé le Mercredi 22 Octobre 2025 à 19:35 | Lu 37 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Au Niger, un ressortissant Américain a été enlevé dans la nuit de mardi 21 à mercredi 22 octobre à Niamey. Selon les informations de RFI, il s'appelle Kevin Rideout, et opère dans l'humanitaire en tant que pilote.


Il s'appelle Kevin Rideout, 48 ans. C'est un pilote civil américain qui travaille pour une mission évangélique humanitaire du nom de Serving In Mission. Cette organisation chrétienne évangélique internationale est plus connue sous son acronyme SIM. Pour celle-ci et ses partenaires, Kevin Rideout opère au Niger et dans sa sous-région.

Il a été enlevé par trois hommes cette nuit dans sa résidence située au quartier Château 1 de Niamey, à proximité du grand hôtel Bravia, en plein centre-ville. Cette zone résidentielle abrite plusieurs organisations internationales présentes dans le pays. Une zone très sécurisée, car le palais présidentiel se situe à quelques centaines de mètres seulement du lieu de l'enlèvement.

Aucune revendication
Pour l'instant, aucune revendication n'a été avancée et les services de sécurité du Niger sont mobilisés depuis ce mercredi matin.



Il ne s'agit pas du premier kidnapping d'un ressortissant étranger en sol nigérien. Rien que cette année, entre janvier et avril, une Autrichienne et une Suisso-Nigérienne ont été capturées à Agadez, ainsi que cinq travailleurs indiens dans la région de Tillabéri, près de Niamey.

Mais c'est la première fois depuis 2011 que l'enlèvement d'un étranger se déroule en plein cœur de la capitale. La dernière fois, il s'agissait de deux jeunes Français, capturés en plein Niamey dans le restaurant Le Toulousain par les terroristes d'al-Qaïda au Maghreb islamique. Les deux otages avaient finalement trouvé la mort dans une tentative de sauvetage des Forces spéciales françaises.


Lat Soukabé Fall

