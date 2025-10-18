Menu
L'Actualité au Sénégal

AIBD : la brigade du tourisme des douanes intercepte 11,8 kg de haschich dissimulés dans des pots de Nesquik


Rédigé le Mercredi 22 Octobre 2025 à 23:10 | Lu 47 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Une opération coup de poing de la Brigade du Tourisme des Douanes de l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) a permis, le samedi 18 octobre 2025 vers 12h30, de mettre la main sur une importante quantité de haschich soigneusement dissimulée dans des pots de Nesquik.


Les agents des douanes, relevant de la subdivision de l’AIBD, ont mis en échec une tentative d’introduction au Sénégal de 120 paquets de haschich, pour un poids total de 11,8 kilogrammes. La drogue a été découverte dans les bagages de deux femmes sénégalaises en provenance de Paris, lors du contrôle de routine dans la zone « Arrivées ».

Les pots de Nesquik, apparemment anodins, cachaient un contenu bien plus suspect : des plaques de haschich parfaitement compactées et emballées pour échapper aux scanners.

 

Selon les premiers éléments de l’enquête, les deux passagères n’étaient que des exécutantes d’un vaste réseau de trafic international.
Les investigations, menées conjointement par la Brigade du Tourisme des Douanes et l’OCRTIS (Office Central pour la Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants), ont rapidement conduit à une opération de “livraison surveillée” dans le quartier Liberté 3 à Dakar.

Cette opération, finement orchestrée, a permis l’arrestation de deux autres complices présumés, identifiés comme les destinataires du colis.

 

Les quatre mis en cause ont été déférés devant le Parquet de Mbour, juridiction compétente pour les affaires liées à l’AIBD. Ils risquent de lourdes peines au regard de la législation sénégalaise sur le trafic de stupéfiants.

 

Cette affaire survient à peine deux semaines après une autre saisie spectaculaire effectuée par la même unité. Le jeudi 2 octobre 2025, les douaniers avaient intercepté 59 paquets de haschich d’un poids total de 32,686 kg, lors d’une opération de ciblage similaire.

 

Ces succès illustrent l’efficacité croissante des brigades douanières, désormais dotées d’équipements modernes et de techniques de ciblage basées sur l’analyse du profil des voyageurs.
Les autorités sénégalaises entendent poursuivre cette dynamique pour faire de l’AIBD un point de transit sûr et infranchissable pour les trafiquants.



Lat Soukabé Fall

