L'Actualité au Sénégal

Des bulldozers à la Maison Blanche: Trump fait construire sa salle de bal à 250 millions de dollars


Rédigé le Mercredi 22 Octobre 2025 à 19:46 | Lu 35 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Une partie de la Maison Blanche a été démolie ce lundi 20 octobre pour construire la future salle de bal de Donald Trump, marquant le début de l’un des plus gros chantiers du célèbre édifice depuis plus d’un siècle. Le tout financé, selon le président, par des fonds privés.


Des bulldozers à la Maison Blanche en plein shutdown. Alors que démocrates et républicains s'écharpent sur le budget et que les fonctionnaires ne sont toujours pas payés, Donald Trump a fait lancer les travaux de construction d'une gigantesque salle de bal lundi. Voulus par le président américain, les travaux prévoient la destruction d'une partie des bureaux de la Première dame pour laisser place à une fastueuse salle de réception. 

Façade éventrée, toit en partie arraché, les machines ont déjà commencé à détruire une partie de l'aile est de la Maison Blanche. Les images ont évidemment déjà fait le tour des télévisions américaines, qui n'ont pas manqué de rappeler que Donald Trump avait un temps assuré que le bâtiment historique ne serait pas touché.

Apple, Amazon, Google et Microsoft ont participé au financement
Le président semble en tout cas ravi du coup d'envoi de ce chantier qui concerne une surface de 8 000 m2, pour un coût de 250 millions de dollars. Il s'est exprimé en marge d'un autre évènement depuis la résidence présidentielle hier soir : « La salle de bal, c'était ici... avec de la place pour 88 personnes, a-t-il lâché ironiquement, provoquant des rires dans l'assemblée. La nouvelle salle pourra accueillir 999 personnes ! Je ne dis pas 1 000 pour ne pas inquiéter les gens. Ce sera la plus belle des salles de bal, on va bien s'amuser ! »



La décision a été prise il y a plusieurs mois déjà, mais le début des travaux intervient en plein shutdown, synonyme aussi de vague de licenciement de fonctionnaires sous l'impulsion de l'administration Trump. Une contradiction que n'a pas manqué de pointer du doigt l'opposition démocrate.

Les travaux sont entièrement financés par des dons privés, répond la Maison Blanche. Donald Trump a d'ailleurs reçu la semaine dernière de riches patrons pour les remercier pour leur générosité. Des dirigeants de l'entreprise de défense Lockheed Martin ont mis la main à la poche, tout comme des géants de la tech tels qu'Apple, Amazon, Google, ou encore Microsoft. 


Nouveau commentaire :

