Niarry Taly : une altercation familiale tourne au drame, une commerçante grièvement blessée

La victime, identifiée par les initiales Y.A.K., résidant à Niarry Taly, a déposé plainte le jeudi 1er janvier 2026 au commissariat d’arrondissement de Grand-Dakar contre son oncle, Idy K., domicilié en face de chez elle.



Selon les éléments recueillis, les faits se sont produits dans l’après-midi du mercredi. Le mis en cause aurait proféré des insultes à l’encontre du père biologique de la plaignante. Intervenant pour défendre ce dernier, la jeune femme se serait rendue au domicile de son oncle afin de lui demander de mettre fin à ses agissements.



La situation aurait alors dégénéré. Le sieur Idy K. aurait violemment poussé sa nièce, provoquant sa chute au sol. Grièvement blessée, elle a été évacuée en urgence par ses proches à la clinique Sacré-Cœur, où elle a reçu des soins.



Le certificat médical établi par un spécialiste en orthopédie-traumatologie fait état d’une fracture du tiers moyen du fémur droit. Une incapacité temporaire de travail (ITT) de 90 jours, soit trois mois, a été prescrite à la victime.



Une enquête a été ouverte par les services du commissariat d’arrondissement de Grand-Dakar afin de faire toute la lumière sur cette affaire de violences familiales ayant entraîné des blessures graves.

