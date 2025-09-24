Nguekhokh sous haute tension : 20 blocs de chanvre saisis, les trafiquants dans la nature !

Selon les informations recueillies, les agents de la BRS ont agi sur la base d’un renseignement précis signalant la présence d’un stock de drogue dissimulé dans une habitation isolée.

L’opération, menée à l’aube, a permis de découvrir la marchandise soigneusement emballée et prête à être acheminée vers d’autres zones de la Petite-Côte.



Chaque bloc pesait environ un kilo, portant la quantité totale saisie à plus de 20 kilogrammes de chanvre indien.



Les trafiquants présumés auraient réussi à prendre la fuite peu avant l’arrivée des forces de l’ordre.

Les investigations se poursuivent pour identifier et interpeller les propriétaires de la drogue.

Des éléments matériels saisis sur place, notamment des téléphones et des traces exploitées par les techniciens, devraient permettre de remonter la filière.



Nguekhokh n’est pas un lieu choisi au hasard.

Cette zone, située entre Kaolack, Mbour et la Petite-Côte, est considérée comme un couloir stratégique du trafic de chanvre indien au Sénégal.

Les trafiquants profitent du maillage routier et de la proximité des routes secondaires pour acheminer discrètement leurs cargaisons vers les marchés urbains.



Cette opération s’inscrit dans la dynamique de renforcement de la lutte contre le trafic et la consommation de stupéfiants engagée par l’OCRTIS.

Ces derniers mois, plusieurs saisies importantes ont été enregistrées à travers le pays, notamment dans les régions de Kaolack, Ziguinchor et Saint-Louis.



Les autorités promettent de maintenir la pression sur les trafiquants et de poursuivre sans relâche la traque des réseaux actifs sur le territoire national.



La BRS appelle par ailleurs à une collaboration étroite des populations locales, souvent premières témoins des mouvements suspects dans leurs quartiers.

L’objectif : impliquer davantage les citoyens dans la prévention et la dénonciation du trafic de drogue.

