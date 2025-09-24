Colonel Cheikh Guèye, nouveau maître d’œuvre de la stabilité dans le Sud du Sénégal

La Zone militaire n°5 de Ziguinchor, cœur stratégique du dispositif sécuritaire sénégalais dans le Sud, a un nouveau chef. Le Colonel Cheikh Guèye a officiellement pris les commandes, succédant au Colonel Yaya Diop, dans un contexte marqué par des défis sécuritaires majeurs et des trafics transfrontaliers persistants.



Le Colonel Guèye est loin d’être un inconnu au sein des forces armées. Ancien commandant de l’École nationale des officiers d’active (ENOA), il s’est imposé comme un formateur d’élite et un stratège rigoureux.







Son parcours témoigne d’une expertise complète :







Professeur à l’Institut de Défense du Sénégal,







Directeur de l’École d’État-major,







Chef de corps du 3ᵉ Bataillon d’infanterie.







Cette double expérience, à la fois académique et opérationnelle, fait de lui un cadre militaire complet, capable d’allier réflexion stratégique et action de terrain.



Lors de sa prise de fonction, le Colonel Guèye a fixé le cap : protéger le territoire national et combattre les trafics illicites qui fragilisent la région.



« Il s’agit de défendre l’intégrité territoriale dans la région de Ziguinchor par un contrôle de zone cohérent et efficace pour faire face à toute menace, mais aussi participer à la lutte contre les différents trafics de bois, de drogue, etc. », a-t-il déclaré devant ses troupes.



Le nouveau commandant entend s’appuyer sur la vigilance opérationnelle, la coopération interforces et la synergie avec l’administration locale pour restaurer la quiétude dans le Sud.



La région de Ziguinchor demeure exposée à plusieurs menaces :







trafic de bois précieux et de drogue,







culture du chanvre indien,







banditisme transfrontalier,







circulation illicite de carburant.



Ces fléaux alimentent une insécurité diffuse dans certaines zones frontalières. Conscient de ces défis, le Colonel Guèye s’engage à intensifier le contrôle des axes sensibles et à protéger les populations civiles.



« La Zone militaire numéro 5 va jouer un rôle de rempart et de vigile pour consolider la stabilité de la région, mais aussi assurer la sécurité des populations », a-t-il insisté.



Le Colonel Cheikh Guèye place son commandement sous le signe de la stabilité et du développement. Pour lui, la paix n’est pas seulement une mission militaire, mais aussi une condition du progrès social et économique.



« J’exécuterai ma mission avec beaucoup d’engagement et de détermination afin de permettre à la belle région de Ziguinchor de retrouver la paix, la stabilité et le développement économique et social », a-t-il promis.



L’arrivée du Colonel Guèye à la tête de la Zone militaire n°5 marque une nouvelle ère pour la sécurité en Casamance. Son profil alliant rigueur, leadership et vision stratégique en fait un acteur clé de la consolidation de la paix dans le sud du pays.



La population comme les autorités locales espèrent que son commandement contribuera à restaurer durablement la stabilité et à favoriser la relance économique d’une région longtemps éprouvée.

