Ngoundiane : 44 ex-employés de Talix Mines contestent leur licenciement économique

Ce samedi 16 août 2025, quarante-quatre ex-employés de Talix Mines ont organisé une marche pacifique afin de dénoncer leur licenciement pour motif économique. « Nous contestons cette décision… », a déclaré Sidy Ngom, l’un des délégués.



Au cours de cette mobilisation, ils ont demandé au maire de Ngoundiane d’intercéder auprès des hautes autorités, à la fois en tant qu’élu local et député, pour qu’une solution soit trouvée rapidement. Touchés par cette mesure, ils n’écartent pas de paralyser les activités des carrières. Originaires pour la plupart de Ngoundiane, ils estiment ne plus accepter que leurs terres soient attribuées à des sociétés sans que les jeunes de la localité et des environs en bénéficient. « Bon nombre d’entre nous ont été licenciés par les sociétés qui exploitent les carrières dans notre commune », a ajouté Sidy Ngom.



Face à la presse, ils ont également interpellé le ministre Birame Soulèye Diop afin qu’il respecte les engagements pris lors de sa visite à Ngoundiane, notamment sur les conditions de travail et la revalorisation des contrats.



Pour rappel, les ex-employés et la direction de Talix Mines avaient été reçus par l’inspecteur du travail et de la sécurité sociale de Thiès dans le cadre d’une tentative de conciliation. Celle-ci avait échoué, le procès-verbal indiquant que « les parties ne se sont conciliées sur aucun des chefs de réclamation ». Les travailleurs réclament leur réintégration ou, à défaut, le versement de 10 millions de F CFA pour les plus anciens et 7 millions de F CFA pour les autres, en guise de dommages et intérêts. Ils exigent aussi le paiement des arriérés de salaires, ainsi que les indemnités de licenciement et de préavis.

